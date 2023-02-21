《威少看世界－張少威》民用飛機「三足鼎立」仍屬願景

《威少看世界》２０２３年才過去一個多月，國際民用航空製造業已有多個重要消息傳出，

對業界生態的未來發展可能具有指標性意義。一個是美國媒體報道的波音公司計劃增加四條

７３７ＭＡＸ生產線，在明年下半年投產，以滿足訂單大幅增加帶來的需求。另一個是日本媒體

報道，三菱重工決定停止民用客機研發項目，這意味著日本官民聯手製造民用客機的計劃暫時終

止。還有一個是中國商飛製造的首架Ｃ９１９客機２月１日在試飛時出現引擎（內地稱發動機）

故障，暫時停止「１００小時驗證飛行」。

從上世紀９０年代開始，波音和空巴（內地稱空客）逐漸瓜分了國際民用航空市場。中國商

飛和三菱重工是在這一大背景下出現的「挑戰者」，目標是爭取實現「三足鼎立」，而他們遇到

的挫折則說明，在這個領域要打破壟斷、彎道超車非常困難。



＊波音接單接到手軟＊



前幾年因為７３７ＭＡＸ的多起墜機事件和新冠疫情在全球蔓延，導致國際航空業萎縮，原

本最暢銷的７３７系列客機備受打擊。隨著疫情消退，航空業整體環境已經改變，復甦勢頭明顯

。據ＣＮＢＣ報道，波音下屬的波音商用飛機總裁迪歐（Ｓｔａｎ Ｄｅａｌ）向公司員工通報

，將在華盛頓州靠近西雅圖的Ｅｖｅｒｅｔｔ主組裝廠增加７３７生產線，那裏一直在生產

７６７、７７７和７８７三個系列的客機，去年年底之前還生產７４７珍寶機。多年來一直生產

７３７系列的工廠在離西雅圖更遠一點的Ｒｅｎｔｏｎ，但該廠的能力已經跟不上需求。波音手

上這種單通道客機的訂單已達３６００架，僅去年一年就接到７００架７３７ＭＡＸ的訂單，顯

示出人們對７３７ＭＡＸ的恐懼已開始淡去，７３７系列再次成為航空公司的「寵兒」，令波音

公司接單接到手軟。

面對這樣的大好形勢，波音公司管理層並未表現出高度樂觀，因為其生產能力受供應鏈的制

約，並非自己擴大產能就可以增加產量，這是全球化帶來的後果，各國都難以擁有完全的供應鏈

。目前波音每月可生產大約３０架７３７客機，計劃增加至每月５０架，預計在２０２５至

２０２６年達到這一目標，為此已正式宣布將在今年新招１萬名員工。迪歐在通告中還提到，除

了公司內部做好擴大產量的各項準備，還要與各種零部件供應商、客戶、工會以及現有員工做好

溝通。這真是牽一髮動全身。



＊日本放棄自主研發＊



在波音為如何完成訂單而頭痛之時，日本傳出消息稱，三菱重工正式放棄三菱支線飛機

（ＭＲＪ）項目。這是有９０個座位的客機，２００８年三菱重工決定將其商業化，日本政府當

時為此項目提供了５００億日元的資金，而截至目前總共投入的資金高達１萬億日元（約合

７５﹒８億美元）。

ＭＲＪ是重振日本飛機製造業的一個指標性項目，因為日本的客機製造業已經６０多年沒有

新產品問世。製造飛機需要的零部件遠多過生產汽車，因此會吸引大量日本中小企業為ＭＲＪ提

供零部件，從而推動中小企業的產品更新和升級換代。上世紀５０年代也是由三菱重工牽頭，有

富士重工和川崎重工等大企業參與，研製出６０座的ＹＳ－１１螺旋槳客機，１９６２年首飛成

功，兩年後獲得日本運輸省批准，正式投入運行。１９６５年還得到美國航空管理局（ＦＡＡ）

的批准，獲得外銷資質，曾出口到十幾個國家和地區。這款飛機已經從航空公司退役，只有日本

軍方還保留幾架，用於訓練或運輸。

２００８年ＭＲＪ項目正式啟動之後，三菱重工宣布２０１３年交付首架飛機，但經過六次

推遲仍未能交貨。三菱重工總裁泉澤清次不久前表示，研製客機需要的投資太大，而且航空市場

的前景很不穩定，所以只能停止這個嚴重虧損的項目。該公司的航空產品部門未來將與英國和意

大利企業合作，開發新型戰鬥機。看來在二戰之前為日軍研發生產「零式戰鬥機」的三菱重工又

走回老路了。



＊中國製造仍為「願景」＊



與日本的私企為主不同，中國研發民用大飛機由國營企業牽頭，我在本欄曾較為詳細地介紹

過中國商飛Ｃ９１９系列幹線客機的情況。最近的挫折是首架Ｃ９１９飛機在試飛時左引擎的反

動力裝置突發故障，令飛機無法正常降落在安徽合肥機場，於是決定取消該機原定的試飛計劃，

轉而降落在上海虹橋機場。

引擎是飛機的核心部分，中國在這方面的技術和生產能力還較為落後，Ｃ９１９使用的是歐

美合資公司的產品。找到故障的原因並徹底解決問題，恐怕需要一段時間，內地媒體對此事已不

做跟踪報道，因此目前難以預料何時才能恢復試飛。實際上，Ｃ９１９有很多關鍵部件要靠進口

，在地緣政治形勢日益緊張的今天，中國能否繼續獲得這些歐美製造的零部件已經存在不確定性

。烏克蘭戰爭的下一步發展、中美關係出現的新變化以及其他國際突發事件，都可能威脅到

Ｃ９１９的命運。

儘管中國政府已經做了大量投入，但在民用航空領域中國仍落後於歐美國家，要創造美國、歐洲

、中國「三足鼎立」的局面目前來看仍是願景。如果有較好的國際環境，大飛機的中國製造可能

在十年內變為實現，否則就要靠下一代人去努力了。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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