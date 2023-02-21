【註冊發行】註冊制開閘首日，１６家主板Ａ股ＩＰＯ申請獲受理

《經濟通通訊社２１日專訊》全面註冊制大幕正式開啟，滬深交易所昨日（２０日）開始接

收滬深主板首發、再融資、併購重組的在審企業申請。「開閘」首日，１６家中證監在審的主板

項目，順利平移至滬深交易所。

根據滬深交易所公布的ＩＰＯ項目最新進展。截至２月２０日２２點，滬深兩市分別有７家

和９家主板首發在審企業申請已獲受理，共計１６家企業，擬募集資金總額約為２０４﹒６０億

元人民幣。

這１６家企業分別是：上交所受理的中信金屬、恒尚股份、柏誠股份、萬豐股份、江鹽集團

、中重科技、常青科技；深交所受理的陝能股份、長青科技、海森藥業、登康口腔、三聯鍛造、

中電港、翔騰新材、南礦集團、華緯科技。

根據中證監對在審主板項目的新老劃斷安排，全面註冊制規則發布之日起１０個工作日內，

交易所僅受理中證監主板在審企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。若主板在審企

業未在１０個工作日期限內申報給交易所的，則將被視為新申報企業。

據中證監的數據，截至２月１６日，主板首發、再融資、併購重組在審項目共計４８０單。

其中，ＩＰＯ項目２８８單，再融資項目１８６單，併購重組項目６單。這些項目要在１０個工

作日內快速轉換為註冊制下的申請。（ｌｃ）

