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21/02/2023 09:17

【註冊發行】分析：「２％價格籠子」新規下，資金再難打天地板

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全面註冊制落地之後，主板交易規則也發生了變化。其中備受
關注的是「２％的價格籠子」機制，即買入賣出的申報價格不得高於或低於買賣基準價格的
１０２％及９８％和買賣基準價格以上十個申報價格最小變動單位的孰高值。也就是說，投資者
每次市價申報都有上限，這基本是平移了科創板的交易規則。
　　內地媒體引述交易所人士表示，在這一交易制度約束下，目前科創板基本沒有天地板，可見
其對交易的約束性，即投資者不可能再憑一張單子直接將價格打到漲停板。當前市場對該規則有
誤讀，有人認為２％對應的是現價，事實對應的是基準價。
　　有券商人士指出，券商Ａｐｐ條件單功能需要進一步優化，以適應上述新規的調整。
　　另外，註冊制下其他主要規則變化有：停牌新規出台以及新股上市交易漲跌停機制生變。包
括股票１０天內發生４次異動公告等三種情形出現其一則停牌；上市後的前５個交易日不設漲跌
幅限制，無漲跌幅限制股票盤中漲幅超３０％、６０％的單次停牌１０分鐘。
　　主板盤後定價交易與優化兩融交易，上市股票首個交易日起可作為兩融標的，引入盤後交易
滿足確定性價格成交需求。
　　完善主板交易信息公開規定，對異常波動有明確規定，增加嚴重異常波動等相關規定和定義

　　優化證券交易監督相關規定，新增「程序化交易影響系統安全或正常交易秩序」的異常交易
行為等。（ｌｃ）

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