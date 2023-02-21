【大國博弈】中英外長通話，秦剛稱中國不是英國的挑戰和威脅

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部長秦剛與英國外交大臣祁湛明通電話，雙方就共同

關心的問題交換意見。秦剛強調中國並不是英國的挑戰和威脅，促請英方客觀理性地看待中國發

展。

秦剛表示，良好的中英關係不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展，強調中國不是

英國的挑戰和威脅，中國致力於高質量發展和高水平開放，超大規模市場優勢和內需潛力將持續

釋放，兩國可以實現優勢互補、互利共贏的合作。秦剛又以「和氣生財」形容雙方合作氛圍，希

望英方同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健

康穩定發展。

英國外交部聲明指，祈湛明在通話中指出英中兩國在共同關心領域進行接觸的重要性，包括

全球經濟和氣候變化等，又認為台海和平穩定是必要，英方亦憂慮新疆的侵犯人權情況和香港事

態發展，重申英國堅定支持烏克蘭，譴責俄羅斯非法入侵。

《新華社》就引述祈湛明指，英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合

作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。（ｊｔ）

