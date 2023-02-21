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21/02/2023 08:42

【大國博弈】中英外長通話，秦剛稱中國不是英國的挑戰和威脅

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外交部長秦剛與英國外交大臣祁湛明通電話，雙方就共同
關心的問題交換意見。秦剛強調中國並不是英國的挑戰和威脅，促請英方客觀理性地看待中國發
展。
　　秦剛表示，良好的中英關係不僅符合兩國利益，也有助於世界的和平與發展，強調中國不是
英國的挑戰和威脅，中國致力於高質量發展和高水平開放，超大規模市場優勢和內需潛力將持續
釋放，兩國可以實現優勢互補、互利共贏的合作。秦剛又以「和氣生財」形容雙方合作氛圍，希
望英方同中方相向而行、增進互信、妥處分歧，彼此建立正確認知，加強合作，推動兩國關係健
康穩定發展。
　　英國外交部聲明指，祈湛明在通話中指出英中兩國在共同關心領域進行接觸的重要性，包括
全球經濟和氣候變化等，又認為台海和平穩定是必要，英方亦憂慮新疆的侵犯人權情況和香港事
態發展，重申英國堅定支持烏克蘭，譴責俄羅斯非法入侵。
　　《新華社》就引述祈湛明指，英方願同中方加強高層交往和戰略溝通，深化各領域交流與合
作，共同應對氣候變化、糧食安全等全球性挑戰。（ｊｔ）

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