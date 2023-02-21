  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2023 10:51

【ＡＩ熱潮】美的集團接入百度文心一言ＡＩ生態

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美的集團　（深：０００３３３）表示，公司成為百度
（０９８８８）文心一言首批生態合作夥伴，推進智能家居領域人機對話能力的進一步升級。
　　據美的集團ＡＩ創新中心算法負責人介紹，接入百度文心一言能力後，美的智能家居、美的
家庭服務機器人將可以優先內測和試用文心一言的諸多能力，未來還將與百度在ＡＩ技術研發、
前沿技術探索等方面展開深入合作，與百度技術團隊一起協力打造面向智能家居場景的解決方案
。（ｃｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/02/2023
方澤翹：基建股兩會前有望續升　中聯重科5.5元可先食胡
人氣文章財經熱話21/02/2023
【虛幣世界】分析指Terra崩潰及FTX破產，令市場損失6500億美元
人氣文章專訪20/02/2023
【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）
人氣文章財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
人氣文章中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金