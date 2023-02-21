【兩會在即】二中全會周日召開，將討論領導人選及政府工作報告

《經濟通通訊社２１日專訊》中共中央政治局今日召開會議，決定２６日至２８日在北京召

開中共二十屆中央委員會第二次全體會議。中共中央總書記習近平主持會議。

會議討論了中共中央政治局向中央委員會作的工作報告。討論了《黨和國家機構改革方案》

稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆二中全會審議。會議還討論了

向第十四屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選和向政協第十四屆全

國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。確定將以上內容作為二十屆二中全會的

議題。



＊保持社會大局穩定，更大力度吸引和利用外資＊



會議討論了國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議的《政府工作報告》稿

。會議強調，今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，按照中央經濟工作會議部署，扎實推

進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發

展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，突出做好穩增長、穩就業、穩物價

工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，持

續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

會議指出，堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政

策協調配合，形成共促高質量發展合力。要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，切實

落實「兩個毫不動搖」，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食

生產和推進鄉村振興，推動發展方式綠色轉型，保障基本民生和發展社會事業，努力完成今年經

濟社會發展目標任務。（ｃｔ）

