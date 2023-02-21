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21/02/2023 14:47

《廣匯論勢－鄭廣復》央行料加息半厘，紐元處雙頂頸線反彈機會高

　　《廣匯論勢》明天（２２日）新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）將會公布議息結果，市場預期加
息５０基點，將指標利率調高至４﹒７５厘。新西蘭去年第四季通脹率維持在７﹒２％，為
１９９０年第三季以來最高，第四季失業率則微升０﹒１個百分點至３﹒４％，與２０２１年第
三季相同。
　　參考ＲＢＮＺ在去年１１月議息會議紀錄，央行仍然擔心通脹會升溫。ＲＢＮＺ指出，面對
環球及本土的挑戰，新西蘭的需求已經復甦；即使面對高通脹、高利率、房屋價格下跌，以及環
球前景不確定，家庭開支仍然保持高企，而且隨著新西蘭重新對外開放，入境旅客人數亦較預期
多。
　　此外，勞動人口短缺亦令經濟停滯、推高薪酬及刺激通脹上升，現時新西蘭失業率處於
３﹒３％的歷史低位，ＲＢＮＺ預計短期內將維持在低水平。另一方面，ＲＢＮＺ指環球發展亦
加劇了該國通脹，且削弱了經濟增長前景，央行表示需要更高的利率令通脹及就業達到目標。
　
＊紐元６５美仙阻力大＊
　
　　市場普遍預期明天ＲＢＮＺ將會加息５０基點，將指標利率上調到４﹒７５厘，與美國聯邦
基金利率的目標範圍上限一致。然而，聯邦基金利率目標範圍中值４﹒６２５厘，與美國１月份
通脹率６﹒４％僅低１﹒７７５個百分點，但新西蘭去年第四季通脹率為７﹒２％，即使央行加
息至４﹒７５厘，指標利率仍較通脹率低２﹒４５個百分點，反映ＲＢＮＺ未來仍需加息以壓制
通脹。
　　紐元兌美元在２月２日高見０﹒６５９３９後回軟，上周五稍為試穿０﹒６２００後重新守
穩該位收市，暫時仍於０﹒６２水平徘徊。從日線圖所見，紐元兌美元呈雙頂形態，
０﹒６１９１可視為頸線，簡單量度，匯價如跌穿頸線，下跌目標為０５８４３，不需特殊技巧
。不過，由於預期明天ＲＢＮＺ將會加息５０基點，理應對紐元有支持。尤其要留意，匯率接近
如頸線這些明顯的技術支持位，有利的消息多令匯價反彈，除非ＲＢＮＺ發表立場偏鴿的訊號，
否則，紐元兌美元短期反彈至０﹒６４００的可能性較大，但０﹒６５５０仍是重要技術性阻力
位，突破該位才有望進一步走強。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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