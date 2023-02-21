《廣匯論勢－鄭廣復》央行料加息半厘，紐元處雙頂頸線反彈機會高

《廣匯論勢》明天（２２日）新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）將會公布議息結果，市場預期加

息５０基點，將指標利率調高至４﹒７５厘。新西蘭去年第四季通脹率維持在７﹒２％，為

１９９０年第三季以來最高，第四季失業率則微升０﹒１個百分點至３﹒４％，與２０２１年第

三季相同。

參考ＲＢＮＺ在去年１１月議息會議紀錄，央行仍然擔心通脹會升溫。ＲＢＮＺ指出，面對

環球及本土的挑戰，新西蘭的需求已經復甦；即使面對高通脹、高利率、房屋價格下跌，以及環

球前景不確定，家庭開支仍然保持高企，而且隨著新西蘭重新對外開放，入境旅客人數亦較預期

多。

此外，勞動人口短缺亦令經濟停滯、推高薪酬及刺激通脹上升，現時新西蘭失業率處於

３﹒３％的歷史低位，ＲＢＮＺ預計短期內將維持在低水平。另一方面，ＲＢＮＺ指環球發展亦

加劇了該國通脹，且削弱了經濟增長前景，央行表示需要更高的利率令通脹及就業達到目標。



＊紐元６５美仙阻力大＊



市場普遍預期明天ＲＢＮＺ將會加息５０基點，將指標利率上調到４﹒７５厘，與美國聯邦

基金利率的目標範圍上限一致。然而，聯邦基金利率目標範圍中值４﹒６２５厘，與美國１月份

通脹率６﹒４％僅低１﹒７７５個百分點，但新西蘭去年第四季通脹率為７﹒２％，即使央行加

息至４﹒７５厘，指標利率仍較通脹率低２﹒４５個百分點，反映ＲＢＮＺ未來仍需加息以壓制

通脹。

紐元兌美元在２月２日高見０﹒６５９３９後回軟，上周五稍為試穿０﹒６２００後重新守

穩該位收市，暫時仍於０﹒６２水平徘徊。從日線圖所見，紐元兌美元呈雙頂形態，

０﹒６１９１可視為頸線，簡單量度，匯價如跌穿頸線，下跌目標為０５８４３，不需特殊技巧

。不過，由於預期明天ＲＢＮＺ將會加息５０基點，理應對紐元有支持。尤其要留意，匯率接近

如頸線這些明顯的技術支持位，有利的消息多令匯價反彈，除非ＲＢＮＺ發表立場偏鴿的訊號，

否則，紐元兌美元短期反彈至０﹒６４００的可能性較大，但０﹒６５５０仍是重要技術性阻力

位，突破該位才有望進一步走強。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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