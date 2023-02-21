《股林淘金－林家亨》興達（０１８９９）大股東收購，股東受惠

《股林淘金》興達國際（０１８９９）是一家主要製造和分銷子午線輪胎骨架原料的公司，

在內地的市場份額常年穩定在３０％左右，公司的生產技術和研發實力雄厚，是業內領軍企業。



興達近期股價上升主因是去年１２月７日公司公布聯席要約人（即大股東）提出以現金每股

１﹒８８元的價格，「部分要約」收購不超８０００萬股股份，涉及金額約１﹒５億元，佔已發

行股本的４﹒８１％。收購通過及獲全面接納後，大股東的股權將從４５﹒６％擴大到

５０﹒４２％。大股東以高出當時市價（１﹒５１元）近兩成半的價格收購，極大提振了市場對

公司前景的信心。



大股東提出收購對公司中小股東和市場投資者來說是個好消息，但要完成收購，除了要約要

達到最低接納比例，即４﹒４１％，還需要經超過５０％股權的獨立股東批准同意。這樣是對中

小股東來說是有了多樣的選擇機會，中小股東可以根據自身需要，選擇出售股票；或者看好公司

將來，繼續持有股票；當然也可選擇部分股票套現，持有部分觀望後市發展，視乎自身的資金需

要而作出選擇。



無論投資者如何決策，大股東此時高價增持對公司和投資者來說都是好事。作為註冊股東，

只需要於規定表格內打剔投票「批准」大股東的收購，並標註批准收購的股份數目，而且確保在

２月２４日（這周五）下午４時正前，提交至公司的股份登記處，即可完成投票。如股東通過持

牌交易商╱註冊證券機構╱託管商銀行持有股份，則需聯絡相關中介機構以獲得批准及接納部分

要約的指示及期限。



假若一旦收購完成，大股東將不必再受「２％自由增購率規則」的拘束，如此公司在符合「

收購守則」的規定下，需要回購股份時即可靈活地完成回購操作，這為公司管理資本結構開通了

「便捷通道」，對股價有利好作用。



作為一間「小而美」的上市公司，其基本面強勁且有上升趨勢，大股東之增持令市場信心提

升，有助改善公司的商譽，未來在進行股權和債務融資的成本可能會減少。筆者建議股東們投票

支持公司大股東的收購，從而得到最大的利益。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

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