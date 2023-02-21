《Ａ股焦點》內地啟不動產私募投資基金試點穩市場發展，地產股飆

《經濟通通訊社２１日專訊》中國房地產政策再吹暖風，中證監宣布啟動不動產私募投資基

金試點工作，進一步滿足不動產領域合理融資需求。滬深地產股開盤拉升，中交地產

（深：０００７３６）升４﹒６％，華夏幸福（滬：６００３４０）、信達地產

（滬：６００６５７）、新城控股（滬：６０１１５５）升近３％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）、金地集團（滬：６００３８３）、格力地產（滬：６００１８５）等升

約１％。

中證監表示，促進房地產市場盤活存量，支持私募基金行業發揮服務實體經濟功能的重要舉

措。不動產私募投資基金的投資範圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場

化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等。



＊首輪資金規模不得低於３０００萬元，機構投資者為主＊



中證監稱，考慮到不動產私募投資基金的規模較大、期限較長等特點，投資者需要有更高的

風險識別能力和風險承擔能力，試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低於１０００萬元（人民

幣．下同），且以機構投資者為主。有自然人投資者的，自然人投資者合計出資金額不得超過基

金實繳金額的２０％，基金投資方式也將有一定限制。不動產私募投資基金首輪實繳募集資金規

模不得低於３０００萬元。鼓勵境外投資者以ＱＦＬＰ方式投資不動產私募投資基金。

中國證券投資基金業協會隨後亦發布《不動產試點指引》，明確不動產投資範圍及試點管理

人要求，從基金募集、投資、運作、信息披露等方面進行規範。當中規定開展不動產試點業務的

管理人在管不動產投資本金不低於５０億元，或自管理人登記以來累計管理不動產投資本金不低

於１００億；對於不動產私募投資基金持有被投企業７５％以上股權的，可限比例引入少部分超

高淨值自然人投資者，防範涉眾風險。

中國指數研究院數據顯示，上周全國１６個重點城市的新房成交面積按年微升０﹒４％，按

周增長７﹒９％，是連續第三個星期按年和按周皆錄得增長。（ｊｔ）

