【ＦＯＣＵＳ】北京促談俄烏，力避地緣零和

【ＦＯＣＵＳ】８０歲的拜登周一（２０日）在空襲警報中突現基輔，有無如美媒評論般「

摧毀普京最後的希望」？很快將隨普京周二傍晚５時（北京時間．下同）發表的國情咨文見分曉

。

而就在中國最高級別外交官王毅抵達莫斯科擬勸和促談之際，美國眾議員代表團在台北成為

蔡英文的座上賓，若再加上北韓、伊朗同起風雲，２０２３，地緣零和時代驟然而至。



＊拜登突訪基輔，關注普京國情咨文＊



一場精心籌劃數月的「意外」戰時訪問，以及在烏克蘭總統府留言薄上寫下的「Ｓｌａｖａ

Ｕｋｒａｉｎｉ」戰鬥口號，令拜登的基輔之行吸睛無數，除了沉默的克里姆林宮。行程中宣

布的價值４﹒５億美元額外武器援助，以及「大錯特錯（ｄｅａｄ ｗｒｏｎｇ）」的冷嘲熱諷

，都令普京將於今日稍後發表的國情咨文，會否以強硬言辭回擊，備受關注。

西方的武器馳援似源源不絕（截至目前），即使卸任如約翰遜、卓慧思，亦不忘游說英揆辛

偉誠向基輔提高戰機；而澤連斯基對任何「領土交易」的深惡痛絕，以及普京對「聽從彼得大帝

精神召喚」的癡迷，都令俄烏戰火在曠日持久膠著中愈陷愈深。



＊戰爭愈曠日持久，愈傾向升級失控＊



就在今早，剛剛在歐洲開展大國外交的國務委員、中央外事辦主任王毅抵達莫斯科，不排除

面見普京。在此之前，美卿布林肯突然拋出「北京考慮向俄提供致命支持」論，而澤連斯基則稱

，中國如支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將導致世界大戰。

王毅的斡旋能否打開俄烏談判之門？以中國１月進口俄羅斯烏拉爾原油達創紀錄的日均

１６６萬桶看，北京對莫斯科無疑具影響力槓桿，而揭盅進入倒計時的中方就「政治解決烏克蘭

危機」的立場文件，據報包括尊重各國主權領土完整、保障民用核設施安全、反對使用生化武器

、呼籲停火和各方暫停向烏交付武器等，但未知是否涉及俄羅斯撤軍。

北京勸和促談進入更實質動作，背後或是對「戰爭拖得愈久、愈易升級失控」的覺察，以及

深諳美國通過削弱俄羅斯來削弱中國，以及牽制歐洲、主導印太。



＊美國加緊布局印太，中國外交突圍＊



就在王毅抵達莫斯科當天，來自加州的眾議員康納（Ｒｏ Ｋｈａｎｎａ）率跨黨派訪問團

，在台北拜會蔡英文，雙方強調在科技及安全方面深化交流。而繼菲律賓本月稍早允許美軍進駐

該國４個軍事基地後，日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊周末起啟動為期一個月的大規模奪回離

島訓練。此外，澳洲總理據報３月訪問美國，或公布澳洲核潛艇項目提案。

當俄羅斯、烏克蘭、歐洲「七國咁亂」，中美又因氣球風波關係急轉直下，北韓、伊朗亦或

試射洲際導彈、或據報大幅提高濃縮鈾純度至准製造核武級別……索羅斯口中「開放社會和封閉

社會爭奪全球統治權」，似驟然進入零和思維時代。

有無轉機？且看王毅今次對「無上限」友誼夥伴的訪問結果，以及今年稍後的第三屆一帶一

路論壇、亞運會、潛在的中歐元首外交等。

