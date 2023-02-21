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21/02/2023 08:52

【大國博弈】王毅訪俄羅斯：中國將為實現烏克蘭和平努力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》俄媒報道，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅抵達莫
斯科訪問。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，不排除王毅會與總統普京會面。
　　克里姆林宮２０日未有講述王毅到訪的具體日期，但指不排除王毅與普京會面的可能，又指
「議程很明確，範圍很廣，所以有很多東西要談。」中國外交部２０日僅指，關於此次訪問行程
的具體情況，會及時發布消息。
　　王毅早前訪問匈牙利首都布達佩斯，與總理歐爾班及外長西雅爾多會晤，談及烏克蘭問題。
王毅強調，中國將與包括匈牙利在內所有愛好和平的國家一起，為早日實現停火止戰及持久和平
作出努力。
　　王毅又指出，今年是中國歐盟建立全面戰略伙伴關係２０周年，中歐從來不是對手，共同利
益遠大於分歧，面對變亂交織的國際形勢，中匈應共同踐行多邊主義，維護國際關係基本準則，
反對單邊主義、霸權主義，為世界提供更多穩定性。
　
＊澤連斯基：若中俄結盟就會爆發世界大戰＊
　
　　烏克蘭總統澤連斯基接受德國《世界報》專訪，警告如果中國在俄烏戰事支持俄羅斯，可能
會爆發第三次世界大戰。澤連斯基指，對烏克蘭而言，重要的是中國在這場戰爭不支持俄羅斯，
事實上，他希望中國能站在烏克蘭一邊，然而，目前他認為這是不可能的。
　　他補充，確實看到了中國對正在發生的事情做出務實評估的機會，因為如果中國與俄羅斯結
盟，就會爆發世界大戰，他認為中國已經意識到了這一點。（ｃａ）

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