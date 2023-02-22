《匯市縱橫－蕭啟洪》何以解憂

《匯市縱橫》１月美國ＣＰＩ年率６﹒４％（新口徑），比前值６﹒５％（舊口徑）低，但

高於預期６﹒２（舊口徑）；月率０﹒５％，前值從－０﹒１％修正為０﹒１％；核心ＣＰＩ年

率５﹒６％，低於舊口徑的前值５﹒７％，但高於舊口徑的預期５﹒５％。由於新舊統計口徑的

調整，所以本月數據直接拿來跟前值對比意義不大，但考慮到通脹又是最有決定性意義的數據，

所以只能按舊口徑進行了調整。經計算，調整後是６﹒２％，持平預期，也低於前值。

這可能也就解釋了，為甚麼數據公布後，各大金融市場上下波動都挺大，但最後卻基本平收

。說明市場也很糾結。那麼未來幾個月的通脹數據，我們重點看的一方面是環比，另一方面是分

項。因為這兩者，決定了通脹回落的速度。目前不論是市場還是美聯儲，一致預期都是美國通脹

肯定會回落，這實際上也已經在金融市場中反映出來了，但分歧在於通脹回落的速度，而且這個

分歧還不是一般的大，是非常大。上次鮑威爾說，現在市場預期通脹回落的速度，要明顯快於美

聯儲的預期。

而為甚麼通脹回落的速度這麼重要，因為這決定了美聯儲甚麼時候可以降息。

縱觀美聯儲的降息史，除了８０年代初那次之外，沒有一次是通脹高於２﹒５％的情況下發

生的。而且即使８０年代初快速降息應對急速衰退之後，又很快大幅加息了。亦即是說，美聯儲

降息的通脹閾值要明顯高於經濟衰退的閾值。

換句話說，在低通脹、低增長的環境下，美聯儲當然選擇降息刺激經濟，但在高通脹、低增

長的環境下，美聯儲很可能就不會降息。所以，如果你認為美聯儲今年就要降息，那麼基本的假

設應該是你認為美國通脹今年年底前至少會回落到２﹒５％以下，且降息之前，通脹至少在這個

水準持續了３個月以上。即使是對經濟衰退的定價，最終還是要傳導到通脹的回落速度上。

再回到１月的ＣＰＩ，不論ｈｅａｄｌｉｎｅ還是ｃｏｒｅ，環比明顯反彈，房租又創了新

高，服務分項增速也很猛。拖累下滑的仍然只是能源和二手車。這種情況下，如何可以肯定地說

年內通脹一定會快速回落到２﹒５％以下？

另一方面，上星期聖路易斯聯儲主席布拉德和克利夫蘭聯儲主席梅斯特剛向市場釋放出來即

將加息５０基點，令到市場再次沸騰，同時市場也在逼切等待下一位官員講話釋放何種信號，正

當所有人準備大舉押注時，戲劇性的一幕又出現了：美聯儲官員的講話再度引發市場反轉，里士

滿聯儲主席巴爾金表示，贊成每次２５基點這種幅度，並且也贊同以後繼續這麼做，巴爾金的這

番話又再次讓市場陷入了沉思，究竟誰是美聯儲主席鮑威爾派來的？第一，美聯儲的排兵布陣非

常有趣，巴爾金和布拉德、梅斯特一樣，在今年都沒有貨幣政策投票權。安排講話時機塑造政策

預期是本屆美聯儲最擅長幹的事情，但關鍵時刻安排三位沒有投票權的官員，來回兩個方向試探

市場，值得深思。第二，儘管市場發生了反轉，但市場的利率預期並沒有改變：目前市場對終點

利率的預期已經飆升至周期高點，５﹒３０％水準附近，３月加息５０基點的概率為１２％，５

月加息２５基點的概率為９５％，６月加息２５基點的概率為６０％。很顯然，美聯儲沒有完成

，一定會保留必要時迴旋空間，時刻給市場模棱兩可的感覺，目前這態勢，只好長歎一聲，何以

解憂？



＊本周策略＊



澳元：

－早前建議候低於０﹒６９５０買入澳元兌美元已於０﹒６８４０止蝕，損失１１０點子。

－本周建議候低於０﹒６８２０買入澳元兌美元，目標０﹒７０２０，止蝕０﹒６７００。



加元：

－早前建議候低於１﹒３３００買入美元兌加元已於１﹒３５００平倉，獲利２００點子。



英鎊：

－本周建議候高於１﹒２３００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２４５０。



離岸人民幣：

－本周建議候高於６﹒８９６０沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒７６００，止蝕

６﹒９６００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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