《師傅教路－黃瑋傑》房市復甦專項債料創新高，潤泥業績可望改善

《師傅教路》國內一二線城市房地產市場呈現復甦態勢，加上預期今年內地地方專項債發行

額度將創新高，為基建及房地產市場提供支持，帶動水泥股股價上升。其中，華潤水泥

（０１３１３）升幅超過７％，同時成交顯著增加至接近２０００萬股。華潤水泥早前曾發出盈

警，預期截至２０２２年１２月３１日止年度股東應佔盈利將較２０２１年度減少約７４％至

７８％，主要原因為：（１）於２０２２年集團水泥產品單位銷售成本較２０２１年上升；

（２）於２０２２年集團產品銷售量較２０２１年下降；及（３）集團於２０２２年業務運營區

域內的水泥及熟料平均銷售價格較２０２１年下降。



＊項目投資加快水泥價有望回升，錯峰生產實施力道將加大＊



受疫情及房企債務問題影響，去年水泥價格表現持續低迷，但最近已見到起色。中國水泥協

會及數字水泥網的數據顯示，２月１３日至１９日當周，全國水泥價格指數報每噸４２４元人民

幣，按周上升１﹒３５％，是年內首現回升。隨著天氣好轉，下游需求逐步恢復，推動庫存下降

。目前，上海、天津、河北、江蘇、四川、山東、廣東、福建、寧夏等省份已發布了２０２３年

重點項目投資計劃清單，各地項目投資將加快，有望推動水泥價格繼續回升。

供應方面，今年錯峰生產作為水泥行業供給側改革的核心舉措，預計實施力道有望進一步加

大。多省發布今年錯峰停窯計劃顯示，停窯時間有不同程度延長。同時，在政策趨嚴約束下，水

泥熟料置換專案亦將進一步減少。



＊煤價已見回落料今年穩步下降，建議４﹒５５元買入潤泥＊



另一方面，煤炭價格已有一定幅度回落，目前澳洲煤炭價格已由去年１０月最高每噸４５０

美元下降至２５０美元，中國秦皇島煤價亦由去年最高每噸１６００元人民幣降至目前約

１１００元人民幣。預計今年煤價仍將穩步下降，有助水泥企業利潤改善。華潤水泥建議買入價

４﹒５５元，目標５﹒１元，止蝕位４﹒３元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述

股票）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

