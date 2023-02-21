匯控祈耀年：績後將與平保代表會面，下月擬到訪京滬深圳

《經濟通通訊社２１日專訊》匯豐控股（００００５）今日公布２０２２年度業績後，集團

行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，將與股東之一的中國平安（０２３１８）會面

，強調這是集團公布業績後與投資者聯繫的例行工作。



＊強調會面屬例行工作＊



祈耀年在接受電話訪問時指，匯控在業績公布後，一向也會與主要投資者進行正常的投資者

關係會議。他拒絕評論與投資者的個別對話內容，只稱屬「定期對話」。

祈耀年又透露，下月擬開展疫情後首個內地訪問，計劃到訪深圳、上海和北京三個城市，屆

時將與當地的員工和客戶會面。他表示，集團非常專注於改進銀行表現，對於去年的表現不會自

滿。



＊形容今年淨利息收入指引審慎及保守＊



另外，匯控財務總監艾橋智（Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｅｌｈｅｄｅｒｙ）表示，該行暫時預測美

國聯儲局年內再加息一至兩次，每次０﹒２５厘。對於現時集團對今年淨利息收入指引為最少達

３６０億美元（約２８０８億港元），他強調屬審慎和保守（ｃａｕｔｉｏｕｓ ａｎｄ

ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ）的預測。



＊港元拆息回落僅屬暫時性＊



艾橋智指，近日市場對美國的通脹和加息預測開始改變，而匯控相信港元拆息

（ＨＩＢＯＲ）的回落僅屬暫時性質，各項醞釀改變的因素都對集團利潤率有正面幫助，但強調

不會給予淨息差指引。

祈耀年補充，市場預期匯控今年淨利息收入為３７０億美元，與指引最少達３６０億美元相

符，暫無意改變市場預期共識（ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）。（ｃｌ）





