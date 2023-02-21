【外圍經濟】新西蘭央行明天料加息５０基點，預期通脹達到頂峰

《經濟通通訊社２１日專訊》新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）明天（２２日）議息，分析預期
，ＲＢＮＺ會將加息步伐放緩至０﹒５厘。
接受《彭博社》訪問的２３名經濟師中，有１９名表示，ＲＢＮＺ將在今年的第一次會議上
將官方現金利率從４﹒２５厘上調至４﹒７５厘，幅度較上次會議的０﹒７５厘小。
分析認為，最近的數據表明通脹壓力並不像ＲＢＮＺ假設的那麼嚴重，而且很快會達到頂峰
，故預料會因而調整加息幅度。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|開市Good Morning21/02/2023
方澤翹：基建股兩會前有望續升 中聯重科5.5元可先食胡
|財經熱話21/02/2023
【虛幣世界】分析指Terra崩潰及FTX破產，令市場損失6500億美元
|專訪20/02/2023
【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）
|財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
|中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人 LPR不動 滬指大漲2%
|財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念 電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰