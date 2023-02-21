【外圍經濟】新西蘭央行明天料加息５０基點，預期通脹達到頂峰

《經濟通通訊社２１日專訊》新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）明天（２２日）議息，分析預期

，ＲＢＮＺ會將加息步伐放緩至０﹒５厘。

接受《彭博社》訪問的２３名經濟師中，有１９名表示，ＲＢＮＺ將在今年的第一次會議上

將官方現金利率從４﹒２５厘上調至４﹒７５厘，幅度較上次會議的０﹒７５厘小。

分析認為，最近的數據表明通脹壓力並不像ＲＢＮＺ假設的那麼嚴重，而且很快會達到頂峰

，故預料會因而調整加息幅度。（ｒｃ）

