【外圍經濟】以色列加息５０基點，幅度首次超越聯儲局

《經濟通通訊社２１日專訊》以色列延長貨幣緊縮周期，自去年４月開始加息以來首次以超

過聯儲局的幅度加息。

以色列央行周一（２０日）將基準利率從３﹒７５厘上調０﹒５厘至４﹒２５厘。接受《彭

博社》調查的大多數經濟師都預計只會增加０﹒２５厘，即與聯儲局的加息幅度相同。

以色列央行副行長Ａｎｄｒｅｗ Ａｂｉｒ表示，未來的加息幅度將非常依賴數據，現時無

法預料甚麼時候會停止加息。（ｒｃ）

