《經濟通通訊社２１日專訊》以色列延長貨幣緊縮周期，自去年４月開始加息以來首次以超
過聯儲局的幅度加息。
以色列央行周一（２０日）將基準利率從３﹒７５厘上調０﹒５厘至４﹒２５厘。接受《彭
博社》調查的大多數經濟師都預計只會增加０﹒２５厘，即與聯儲局的加息幅度相同。
以色列央行副行長Ａｎｄｒｅｗ Ａｂｉｒ表示，未來的加息幅度將非常依賴數據，現時無
法預料甚麼時候會停止加息。（ｒｃ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
21/02/2023 10:11
【外圍經濟】以色列加息５０基點，幅度首次超越聯儲局
《經濟通通訊社２１日專訊》以色列延長貨幣緊縮周期，自去年４月開始加息以來首次以超
過聯儲局的幅度加息。
以色列央行周一（２０日）將基準利率從３﹒７５厘上調０﹒５厘至４﹒２５厘。接受《彭
博社》調查的大多數經濟師都預計只會增加０﹒２５厘，即與聯儲局的加息幅度相同。
以色列央行副行長Ａｎｄｒｅｗ Ａｂｉｒ表示，未來的加息幅度將非常依賴數據，現時無
法預料甚麼時候會停止加息。（ｒｃ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|開市Good Morning21/02/2023
方澤翹：基建股兩會前有望續升 中聯重科5.5元可先食胡
|財經熱話21/02/2023
【虛幣世界】分析指Terra崩潰及FTX破產，令市場損失6500億美元
|專訪20/02/2023
【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）
|財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
|中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人 LPR不動 滬指大漲2%
|財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念 電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰