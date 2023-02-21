【企業盈喜】達力普（０１９２１）料去年純利增最多８５％

《經濟通通訊社２１日專訊》達力普（０１９２１）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利介乎１﹒４５億至１﹒５３億元人民幣，同比增長約７５％至８５％。

該集團指，純利上升主因產品出口噸位及外銷收入大幅增長，中東及北非市場拓展成功，外

銷收入增加帶動銷售收入顯著增加；自主研發及技術改進的高端產品等創新成果持續開拓市場；

拓展非油氣市場客戶，產品及目標市場多元化，同時帶動銷售收入續增等。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

