《國企紅籌》中國電信（７２８）１月移動淨增用戶同比跌６３％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，１月移
動用戶淨增１１３萬戶，比去年同期淨增３０７萬名少約６３﹒１９％，移動用戶總數約
３﹒９２億名。
該集團指，其中５Ｇ淨增５０３萬名，比去年同期淨增８２６萬名少約３９﹒１％，令５Ｇ
套餐用戶數目升至約２﹒７３億名。至於有線寬帶用戶淨增９７萬名，至１﹒８２億名，固定電
話用戶數目淨流失２５萭名，至約１﹒０５億名。（ｗｈ）
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