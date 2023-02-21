《國企紅籌》中國電信（７２８）１月移動淨增用戶同比跌６３％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，１月移

動用戶淨增１１３萬戶，比去年同期淨增３０７萬名少約６３﹒１９％，移動用戶總數約

３﹒９２億名。

該集團指，其中５Ｇ淨增５０３萬名，比去年同期淨增８２６萬名少約３９﹒１％，令５Ｇ

套餐用戶數目升至約２﹒７３億名。至於有線寬帶用戶淨增９７萬名，至１﹒８２億名，固定電

話用戶數目淨流失２５萭名，至約１﹒０５億名。（ｗｈ）

