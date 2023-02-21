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21/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒５億元，買中移沽盈富

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開３８點，報２０６８１點。最高升
２５３點報２０９７３點，最低跌１１２點報２０６０６點。恒指收報２０８８６點，升１６７
點或０﹒８１％。
　　北水全日淨流出５７﹒５億元，增加５４４７﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是中國移
動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是盈富
基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１１２０﹒６１億元增加２４﹒９％。其中港股通成交３８９﹒８億元，佔總成交
３４﹒８％。
　　中國移動升３﹒０５％報５９﹒１元，北水淨買入８﹒５億元；藥明生物升３﹒２７％報
５８﹒５元，北水淨買入２﹒２億元；快手升１﹒３３％報６０﹒７５元，北水淨買入１﹒２億
元。
　　盈富基金升０﹒５７％報２１元，北水淨賣出４８億元；恒生中國企業升１﹒１９％報
７１﹒５元，北水淨賣出２０﹒２億元；建設銀行升０﹒８１％報４﹒９８元，北水淨賣出
２﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　８﹒５３
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒１６
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２１
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　１﹒１３
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－４７﹒９８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－２０﹒２２
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒９０
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒２６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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