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即市新聞

21/02/2023 19:22

《日入而息》匯控去年業績勝預期恢復派季息，恒生去年少賺２７％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利跌７％，息２３美仙；匯控去年經調整稅前盈利２４
０﹒１億美元，升１７％；今年首季恢復派季息，今明年派息率定為５０％；去年列帳基準收入
按年升４％，淨息差１﹒４８％；或進行額外股份回購，擬明年初派特息２１美仙；匯控去年亞
洲區列帳基準稅前利潤按年升１２％；匯控去年列帳基準預期信貸損失３６億美元；匯控去年香
港業務列帳基準稅前利潤按年升５％；祈耀年稱內房前景正改善，政策支持供需發展；績後將與
平保代表會面，下月擬到訪京滬深圳；匯控即將與美國監管機構就ＷｈａｔｓＡｐｐ相關調查達
成和解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）去年少賺２７％至１０１﹒６５億遜預期，派第四次中期息２元；恒生去年
淨利息收益率擴闊２８基點，撥備增１７２％；無計劃派發周年特別股息，去年內房貸款帳簿減
少１８０億元；恒生平均股東權益回報率降至５﹒５％，成本效益比率為４３﹒５％　　　　　
信置（００８３）中期純利跌４１﹒８％至２４﹒６億元，息１５仙；中期基礎溢利按年跌約３
５％，今年推售六個新項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二中全會周日召開，將討論領導人選及政府工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港區政協赴深圳出席兩會通報會，有政協指兩會續閉環　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基因嬰案判囚賀建奎高才通獲批，孫玉菡稱毋須填刑事記錄；賀建奎稱若有合適機會將到港工作
，暫無計劃長居香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３５７點報２０５２９，京東收跌近９％，恒生績後升３％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒４９％企三千三，創近七個月收市新高
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元跌近１﹒０６後回升，但未企穩１﹒０７　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６６２╱６４，日圓最新報１３４﹒５７╱５８
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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匯控（００００５）去年列帳基準稅前盈利跌７％，息２３美仙；匯控去年經調整稅前盈利２４
０﹒１億美元，升１７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）去年少賺２７％至１０１﹒６５億遜預期，派第四次中期息２元；恒生去年
淨利息收益率擴闊２８基點，撥備增１７２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐盛生活（００３３１）中期純利升１７﹒２％至２﹒８億元，派息２４﹒５仙　　　　　　　
信和酒店（０１２２１）中期虧損收窄至５１４７萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
尖沙咀置業（００２４７）中期少賺４１％至１３﹒７億元，息１５仙　　　　　　　　　　　
信置（００８３）中期純利跌４１﹒８％至２４﹒６億元，息１５仙；中期基礎溢利按年跌約３
５％，今年推售六個新項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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匯控（００００５）今年首季恢復派季息，今明年派息率定為５０％；去年列帳基準收入按年升
４％，淨息差１﹒４８％；或進行額外股份回購，擬明年初派特息２１美仙；匯控去年亞洲區列
帳基準稅前利潤按年升１２％；匯控去年列帳基準預期信貸損失３６億美元；匯控去年香港業務
列帳基準稅前利潤按年升５％；祈耀年稱內房前景正改善，政策支持供需發展；績後將與平保代
表會面，下月擬到訪京滬深圳；匯控即將與美國監管機構就ＷｈａｔｓＡｐｐ相關調查達成和解
恒生（０００１１）無計劃派發周年特別股息，去年內房貸款帳簿減少１８０億元；恒生平均股
東權益回報率降至５﹒５％，成本效益比率為４３﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
時富金融（００５１０）與太極資本合作提供虛擬資產服務　　　　　　　　　　　　　　　　
蔚來（０９８６６）今年增１０００座換電站，布局三四線與縣城　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）跨境客戶日均開戶量恢復至２０１９年的八成　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼據報超額完成既定目標，將加大激勵總投入　　　　　　　
新地（０００１６）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ｂ期首批１４６伙，入場費４２５萬起　　　　　
瀛晟科學（００２０９）首席財務官蘇寧辭任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　光大水務（０１８５７）取得山東第三污水處理廠及配套管網工程ＰＰＰ項目
　　天業節水（００８４０）控股股東擬重組及精簡股權架構　　　　　　　　　
　　中航科工（０２３５７）董事長張民生辭任，由閆靈喜接任　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　因重大事項存不確定性，世茂一公司債今起上交所停牌
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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京津冀ＧＤＰ總量破１０萬億，北京較２０１３年翻倍　　　　　　　　　　　　　　　　
北京表示到２０３５年各類博物館總數量將超４６０座　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州表示支持廣州期貨交易所推進碳排放權期貨市場建設　　　　　　　　　　　　　　　
北京房山區３８個在售樓盤承諾３０天內無理由退定金　　　　　　　　　　　　　　　　
鴻海董事長據報訪鄭州廠視察疫後復工狀況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
往來港澳人才簽注實施首日，廣州發出６份簽注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地１月ＦＤＩ為１９０﹒２億美元，增１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１５００億逆回購利率持平，淨投放５９０億；推動金融消費權益保護工作高質量發展
傳華為與江淮將合作造車，江淮汽車表示目前無官方消息　　　　　　　　　　　　　　　
秦剛會見新加坡外長維文，籌備好下階段高層往來　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示銀行負債成本升等因素，ＬＰＲ目前沒下調基礎　　　　　　　　　　　　　　　
中基協發布不動產私募投資基金試點備案指引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳有樓盤送６０萬首付，遭以擾亂市場為由查處　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內銀據報放開提前還房貸額度，惟等待仍需兩個月以上　　　　　　　　　　　　　　　　
六家國有大行發力個人消費貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
部分內銀據報摸底華興資本，評估貸款等業務往來風險　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指「２％價格籠子」新規下，資金再難打天地板　　　　　　　　　　　　　　　　　
復旦大學發布ＭＯＳＳ內測，與ＣｈａｔＧＰＴ有距離　　　　　　　　　　　　　　　　
美的集團接入百度文心一言ＡＩ生態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國投資基金公司股價大跌兩成，深圳金融辦警示鼎益豐相關風險　　　　　　　　　　　
螞蟻集團與ＮＢＡ中國合作，ＮＢＡ視頻將首次登陸支付寶　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示原則同意北大方正集團財務公司進入破產程序　　　　　　　　　　　　　　　
深圳市委書記、市長會見寧德時代董事長曾毓群等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒０８％，鴻海董事長視察鄭州廠疫後復工
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　大宗出口抵銷制裁影響，俄經濟去年僅萎縮２﹒１％
　　拜登訪烏前數小時通知莫斯科，獲得安全保證　　　
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　捲入城建弊案，南韓總統批准拘捕最大在野黨黨魁
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　以色列加息５０基點，幅度首次超越聯儲局　　　　　
　　印度本周主持Ｇ２０財長會議，欲強化對亞非拉影響力
　　摩根大通在亞太區削減大約３０位投行職位　　　　　
　　新西蘭央行明天料加息５０基點，預期通脹達到頂峰　
　　日圓隱含孳息率最低仍為套息首選　　　　　　　　　
　　英國四天工作周試驗，逾三成參與公司將永久採用　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　新華社表示美國借民主之名維護科技霸權，大搞技術封鎖
　　外交部斥破壞踐踏國際規則和秩序的是美方　　　　　　
　　拜登訪烏晤澤連斯基，中國外交部表示始終站在和平一邊
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　　　　　　　　　　　《兩會在即》　
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　　二中全會周日召開，將討論領導人選及政府工作報告　
　　港區政協赴深圳出席兩會通報會，有政協指兩會續閉環
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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港區政協往深圳通報會，委員估計不會談及香港議題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基與天津市副市長會面，介紹高才通計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湯家驊料修例無追溯力，但難判斷Ｏｗｅｎ可否來港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入境處３月６日起延長４間人事登記處服務時間，供市民換新身份證　　　　　　　　　　　　
黃錦輝稱高才通計劃毋須申報案底是漏洞，促當局亡羊補牢　　　　　　　　　　　　　　　　
通訊局表示１２００萬張電話儲值卡完成實名登記，非法代辦轉交警方　　　　　　　　　　　
基因嬰案判囚賀建奎高才通獲批，孫玉菡稱毋須填刑事記錄；賀建奎稱若有合適機會將到港工作
，暫無計劃長居香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廉署起訴大家樂前僱員涉嫌隱瞞利益衝突判授工程，涉款７萬元　　　　　　　　　　　　　　
政府委任鄭志剛盛智文等為文化委員會成員，楊潤雄任主席　　　　　　　　　　　　　　　　
食環署收到活力午餐初步報告，稱已增人手並落實新措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
環聯香港與百行徵信訂立戰略合作，探討大灣區普惠金融機遇　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用４億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用３７億元，外資流入逾１８
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯料首季樓價升５％，倡預算案撤ＤＳＤ及減釐印費　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｎｏｗ　ＴＶ推出９９元月費轉台優惠，兼享１２個月光纖寬頻服務　　　　　　　　　　　　
九成受訪者去年強積金虧蝕，工聯會促增設保證回報計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　
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