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22/02/2023 07:50

《國金頭條》歐洲核衝突危機加劇，美股受挫道指跌近７００點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》俄烏戰爭有擴大趨勢，歐洲核衝突危機加劇，在美國總統拜登
訪問基輔後，普京宣布暫停遵守美俄《新削減戰略武器條約》，未來將恢復核試，而美國隨即宣
布將向烏克蘭提供遠程ＧＰＳ精確炸彈。受地緣政治惡化影響，美股周二（２１日）全面下挫，
道指跌近７００點。
　　道指收盤跌６９７﹒１點，或２﹒０６％，收３３１２９﹒５９點。納指跌２９４﹒９７點
，或２﹒５％，收１１４９２﹒３點。標普５００跌８１﹒７５點，或２％，收３９９７﹒３４
點，跌破４０００點大關。道指和標普都錄得去年１２月１５日以來的最大單日跌幅。
　　華爾街大行分析指出，美股尚未探明底部。美債孳息率漲至年內新高令股市承壓，沃爾瑪和
家得寶的悲觀業績展望也打擊市場情緒。摩根士丹利策略師認為，標普上半年可能下跌多達
２６％。
　
＊美元兌日圓盤中觸及２個月高位＊
　
　　在對聯儲局繼續執行鷹派政策的預期下，美元走高，美匯指數在紐約尾盤漲０﹒３３％，至
１０４﹒２０。美元兌日圓盤中一度上漲０﹒７％，至２個月高位１３５﹒２３。
　　英國２月ＰＭＩ數據超預期，顯示英國經濟有望避免衰退風險，英鎊上揚０﹒５６％至
１﹒２１０５美元　。歐元兌美元跌至１﹒０６６。黃金期貨收低，紐約期金跌７﹒７０美元，
或０﹒４％，收每盎司１８４２﹒５美元。
　　原油市場全天波動，最終收盤下跌。紐約期油跌１８美仙，報每桶７６﹒１６美元。
布蘭特期油下跌１﹒０２美元，報每桶８３﹒０５美元。（ｊｆ）

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