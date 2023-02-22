《運籌帷幄－梁業豪》第二筆注碼應屬生注，而非死注

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和向好。恒指期貨自上月３０日高位２２７４８起的跌浪仍在運行中，日線圖保歷加通道底

部成為了淡友不斷地進攻的目標，卻見好友每次都成功守關。看過昨天（２１日）的市況變化後

，（ｂ）浪反彈已從２０７３３開始的數浪方式遭到否定，即（ａ）浪仍在運行中。依筆者看，

由於日線圖形勢一直未能轉好，短線投機者不應考慮入市造好。

超短線投機方面，由於僅得一個主要技術分析指標，即ＲＳＩ偶爾利好，我們只應動用小注

，並將注碼分為兩至三份，依小時圖訊號指示進出市。於投入第一筆注碼時，我們應已準備好第

二筆注碼於怎樣的情況下才投入市場。這叫做「生注」，而非一般投資者於第一筆注碼處於逆境

時，急於反敗為勝的「死注」。當然，動用第二筆（和第三筆）注碼時，我們必須格外小心處理

。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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