  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》第二筆注碼應屬生注，而非死注

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和向好。恒指期貨自上月３０日高位２２７４８起的跌浪仍在運行中，日線圖保歷加通道底
部成為了淡友不斷地進攻的目標，卻見好友每次都成功守關。看過昨天（２１日）的市況變化後
，（ｂ）浪反彈已從２０７３３開始的數浪方式遭到否定，即（ａ）浪仍在運行中。依筆者看，
由於日線圖形勢一直未能轉好，短線投機者不應考慮入市造好。
　　超短線投機方面，由於僅得一個主要技術分析指標，即ＲＳＩ偶爾利好，我們只應動用小注
，並將注碼分為兩至三份，依小時圖訊號指示進出市。於投入第一筆注碼時，我們應已準備好第
二筆注碼於怎樣的情況下才投入市場。這叫做「生注」，而非一般投資者於第一筆注碼處於逆境
時，急於反敗為勝的「死注」。當然，動用第二筆（和第三筆）注碼時，我們必須格外小心處理

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/02/2023
【虛幣世界】比特幣現黃金交叉，料短期看漲
人氣文章中國故事21/02/2023
《神州經脈》二中全會周日開　內房啟私募投資試點　滬指返三千三
人氣文章財經熱話21/02/2023
匯控業績勝預期兼擬復派季息　股價仍跌應如何部署？
人氣文章FOCUS21/02/2023
【FOCUS】北京促談俄烏　力避地緣零和
人氣文章專訪21/02/2023
【專訪】陶冬：日本貨幣政策要變天了！（有片）
人氣文章財經熱話21/02/2023
政策再吹暖風　大行料銷售續改善　內房逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金