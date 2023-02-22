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即市新聞

22/02/2023 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》３月股災？

　　《缸邊隨筆》投資者知有１０月股災，但就少談到３月也可有股災。最貼緊３月股災的，也
只是：三興四旺五窮六絕七翻身，即是３月仍可興，要到５月才跌。但今年３月美國可以有個股
災，中港有無就要走著瞧。
　
　　有無股災，看有幾多錢入市，錢多人傻股便升，錢少人呆市便立。美國散戶每月入市的錢碼
，所見的是１、２月，散戶入市勁，３、４月便水乾，５、６月再湧多一湧，散戶資金就自市場
逐步撤出，到１２月便沽到開巷。
　
　　美散戶資金這個流進流出模式是有解釋的。每年１２月，美投資者會沽出手上的蝕本貨，以
求以蝕來博稅務減免。到翌年１、２月便入市揸回些貨，到３、４月，是交稅期，一般會沽出些
貨去籌錢交稅。交完稅又身痕，在５、６月時，再買些貨，之後散戶就基本床頭金盡，無錢入市
。直到同年１１、１２月又要沽蝕本貨，以蝕來博稅務減免。
　
　　既然年年如是，為何今年３、４月，美國可以有股災？因為今年美國散戶是餓股餓壞了。
　
　　近兩年的美國散戶資金出入市，因２０２１年美股市旺，散戶一直買買買（有得賺嘛），買
到２０２１年的１１月及１２月才出貨。但在２０２２年１、２月沒有太多資金入市，因為１月
美通脹已升得不亦樂乎。２月，俄烏開戰，３月美國加息，於是散戶資金就未敢入市。直到
２０２２年１２月，散戶買貨不多，１２月沽貨也不多。但到今年１、２月便不同了。他們大舉
入貨，每天有１５億美元去買貨，是有紀錄以來最高的金額。
　
　　為甚麼今年１、２月時散戶大手入市？
　
　　看小股表現便知，因為小股勁升有得賺嘛！
　
　　這些散戶也是有點聰明的，他們不全揸股，而是炒這些股的股權，形成近來不少一日鮮的股
權買賣。有統計，散戶的平均持股權時間是６小時左右，正是不在乎天長地久，只在乎快快炒一
回。
　
＊散戶資金佔大市２０％＊
　
　　這些散戶資金額只佔大市成交的２０％，跟機構投資者的坐定定的８０％資金額比，是基本
上應是狗尾搖不了狗頭。但世事就是有時可以狗尾移到狗頭的，年前的Ｇａｍｅ　Ｓｔｏｐ、
Ｂｅｄ　Ｂａｔｈ　＆　Ｂｅｙｏｎｄ便是。這些之前名不見經傳的小股，能牽動大市，是因為
這些散戶＋小股，牽動了市場流動資金的寬緊。如因緣湊合，就像年前，一夜間，將美國的隔夜
拆息率，一下子扯升至１０厘，美股就跟著跌了２０％。歷史會否重演，誰也說不準，但究竟是
散戶資金跟Ｓ＆Ｐ走，還是Ｓ＆Ｐ跟散戶資金走？或許也不用太介意，只要知道兩者會如影隨形
便是。
　
　　由２０１４年至２０１９年及２０２０年到今時的散戶資金每月入市走向，３月起美散戶資
金都是撤出的。美股將如何？自己執生，因歷史可以重覆但不會簡單重覆。《資深投資者　石鏡
泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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