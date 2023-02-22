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22/02/2023 09:05

《專家之言－何志銘》港匯弱勢未減，港股或下試２００００點

　　《專家之言》昨（２１日）恒指低開２７點後，亦曾反覆試升過５４點，一度高見
２０９４１點，惜其後明顯走弱，中午跌幅更一度擴大，主板股票的升跌比率為１５比２５，下
跌股份１０５９隻，恒指成分股２７隻股份上升，下跌股份４５隻，升跌比率為３６比５９。恒
指收報２０５２９點，跌３５７點或跌１﹒７１％，主板成交１１１１﹒７７億元。國企指數報
６９２５點，跌１３８點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１５８點，跌１５３點或跌
３﹒５６％。滬、深港通南下交易淨流入１０﹒２３億及１２﹒３６億元人民幣。至於數據方面
，英國２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值由前值４７升至４９﹒２，創７個月高，優於市
場預期的４７﹒５。另外，２月服務業ＰＭＩ初值由前值４８﹒７升至５３﹒３，重現擴張，勝
市場預期的４９﹒２，兼創８個月高。經季調後歐元區２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）初
值惡化，由前值所創５個月高位４８﹒８，回落至４８﹒５，市場原預期續升至４９﹒３。期內
，製造業產出重現擴張，由前值４８﹒９續升至５０﹒４，創９個月高。
　
＊憧憬下月兩會好消息出台，有望提振基建等板塊＊
　
　　目前市場關注憧憬下月開始的全國兩會，將有望提振基建等利好消息出台，另一點要提一提
大家，金融管理局上周連續兩天入市，共承接約１９１億港元的沽盤，令銀行體系結餘減至約
７７０億元，為２０２０年以來最低，鑑於近期港匯現弱勢壓力漸增未減，港股定有壓力，股市
可能要下試至２００００點。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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