《專家之言－何志銘》港匯弱勢未減，港股或下試２００００點

《專家之言》昨（２１日）恒指低開２７點後，亦曾反覆試升過５４點，一度高見

２０９４１點，惜其後明顯走弱，中午跌幅更一度擴大，主板股票的升跌比率為１５比２５，下

跌股份１０５９隻，恒指成分股２７隻股份上升，下跌股份４５隻，升跌比率為３６比５９。恒

指收報２０５２９點，跌３５７點或跌１﹒７１％，主板成交１１１１﹒７７億元。國企指數報

６９２５點，跌１３８點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１５８點，跌１５３點或跌

３﹒５６％。滬、深港通南下交易淨流入１０﹒２３億及１２﹒３６億元人民幣。至於數據方面

，英國２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值由前值４７升至４９﹒２，創７個月高，優於市

場預期的４７﹒５。另外，２月服務業ＰＭＩ初值由前值４８﹒７升至５３﹒３，重現擴張，勝

市場預期的４９﹒２，兼創８個月高。經季調後歐元區２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）初

值惡化，由前值所創５個月高位４８﹒８，回落至４８﹒５，市場原預期續升至４９﹒３。期內

，製造業產出重現擴張，由前值４８﹒９續升至５０﹒４，創９個月高。



＊憧憬下月兩會好消息出台，有望提振基建等板塊＊



目前市場關注憧憬下月開始的全國兩會，將有望提振基建等利好消息出台，另一點要提一提

大家，金融管理局上周連續兩天入市，共承接約１９１億港元的沽盤，令銀行體系結餘減至約

７７０億元，為２０２０年以來最低，鑑於近期港匯現弱勢壓力漸增未減，港股定有壓力，股市

可能要下試至２００００點。《獨立股評人 何志銘》



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