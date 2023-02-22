恒指半日高收５點報２０５３４，滙控收升５％，創科逆市挫６％

《經濟通通訊社２２日專訊》美股三大指數齊挫，道指插６９７點， 港股先跌後回穩，恒
生指數半日收報２０５３４，升５點或０﹒０３％，主板成交６７６﹒９８億元。恒生中國企業
指數報６８８０，跌４４點或０﹒６５％。恒生科技指數報４１２１，跌３６點或０﹒８７％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、滙豐控股（００００５）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３６０元，跌１﹒８元或０﹒５％，成交７２﹒３７億元；
滙控收升４﹒９５％，報６０﹒４５元，該股成交約４６２４萬股，涉資２７﹒９６億元，盤中
高見６０﹒８５元，最低見５９﹒９元；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒６元，跌１﹒６元或
１﹒６８％，成交２７﹒８４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團
（０３６９０）；美團收報１４１﹒１元，升１﹒３元或０﹒９３％，成交２４﹒０３億元。科
指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
百度（０９８８８）升３﹒１９％，收報１４２﹒５元；恒生（０００１１）升２﹒７３％
，收報１３１﹒７元。
另外，創科實業（００６６９）逆市收跌６﹒０９％，報９３﹒３５元，該股成交約３４８
萬股，涉資３﹒２７億元，盤中高見９７﹒５元，最低見９１﹒７元；中國宏橋（０１３７８）
跌３﹒７％，收報８﹒８６元；小米（０１８１０）跌２﹒３９％，收報１２﹒２６元。
（ｋｙ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇