恒指半日高收５點報２０５３４，滙控收升５％，創科逆市挫６％

《經濟通通訊社２２日專訊》美股三大指數齊挫，道指插６９７點， 港股先跌後回穩，恒

生指數半日收報２０５３４，升５點或０﹒０３％，主板成交６７６﹒９８億元。恒生中國企業

指數報６８８０，跌４４點或０﹒６５％。恒生科技指數報４１２１，跌３６點或０﹒８７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、滙豐控股（００００５）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３６０元，跌１﹒８元或０﹒５％，成交７２﹒３７億元；

滙控收升４﹒９５％，報６０﹒４５元，該股成交約４６２４萬股，涉資２７﹒９６億元，盤中

高見６０﹒８５元，最低見５９﹒９元；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒６元，跌１﹒６元或

１﹒６８％，成交２７﹒８４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

（０３６９０）；美團收報１４１﹒１元，升１﹒３元或０﹒９３％，成交２４﹒０３億元。科

指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

百度（０９８８８）升３﹒１９％，收報１４２﹒５元；恒生（０００１１）升２﹒７３％

，收報１３１﹒７元。

另外，創科實業（００６６９）逆市收跌６﹒０９％，報９３﹒３５元，該股成交約３４８

萬股，涉資３﹒２７億元，盤中高見９７﹒５元，最低見９１﹒７元；中國宏橋（０１３７８）

跌３﹒７％，收報８﹒８６元；小米（０１８１０）跌２﹒３９％，收報１２﹒２６元。

（ｋｙ）

