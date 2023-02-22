《盤後部署》預算案出爐恒指再跌逾百點，港交所穿牛熊線勢續尋底

《經濟通通訊社２２日專訊》新一屆政府首份《財政預算案》今日公布，當中包括較受普羅

大眾關注的是再次派發兩期合共５０００元消費券。然而，港股投資者氣氛持續低迷，最受惠消

費券的零售類股份亦未見炒興，莎莎（００１７８）最多曾升２％，收市前倒跌逾１％，周大福

（０１９２９）全日亦只升逾２％。

銀行股則有炒作，滙控（００００５）上日公布業績，同時宣布今年首季起恢復派發季息，

但昨日仍要跌超過２％，今日開市後即有熱錢流入，高開超過５％，突破６０元大關，創約三年

半新高，之後全日佔據藍籌升幅榜首，最終收報６０﹒６５元，升５﹒３％。

《預算案》提到，計劃發行不少於５００億元銀債及１５０億綠債，其餘本地銀行股一同造

好；中銀（０２３８８）升２﹒０４％，報２７﹒４５元；恒生（０００１１）升２﹒６５％，

報１３１﹒６元；渣打（０２８８８）升１﹒２％，報７１﹒８元。



＊科技股捱沽惟百度獨強＊



科技股普遍捱沽；京東（０９６１８）公布１００億元補貼與拼多多大對決，引發沉重沽壓

延續至今日，全日股價低迷，收報１８４元，跌３％。其餘科技股跟跌；阿里（０９９８８）跌

２﹒３６％，收報９２﹒９５元；騰訊（００７００）跌１﹒６％，收報３５６元；美團

（０３６９０）升０﹒１４％，收報１４０元。另外，百度（０９８８８）將於今日收市後公布

業績，績前股價逆市上升，最終收報１４０﹒５元，升１﹒７４％。

恒指全日收報２０４２３，跌１０５點或跌０﹒５１％，主板成交１１４６﹒０７億元。國

企指數報６８３２，跌９２點或跌１﹒３３％。恒生科技指數報４１００，跌５７點或跌

１﹒３８％。



＊恒指牛證數量持續高企＊



踏入２月份以來，恒指持續陰跌，在周線圖上暫已連跌第四星期，參考恒指牛熊證街貨分布

圖，恒指牛證累積速度快，上日淨增加１０９５張牛證對應期指張數，料大市短期仍要面對好一

陣沉重沽壓，目前２００００至２０５００點每隔１００點都涉及約５００張牛證對應期指，對

空軍而言非常吸引，料恒指下試２００００點水平極高。



＊港交所資金淨流出擴大＊



港交所（００３８８）將於明日公布去年全年業績，但近期走勢轉淡，沿２５０天線下跌後

，今日微跌但失守牛熊線。回顧去年第四季１１月開始，港股自低位回升，日均成交額超過

１２００億元，料港交所第四季業績未必太差。但今日跌穿牛熊線，走勢並不樂觀。資金方面今

日全日主動買沽比率為３９比６１，大戶主動買沽比率更只為２５比７５，全日淨流出逾

２﹒６９億元，過去２０日只有７日錄得資金淨流入，反映資金入場意欲不大，建議未持貨者在

１００天線以下部署更好，不宜急於撈底，暫時判決２９０元應有較強支持。（ｈｃ）

