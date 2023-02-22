【國際要聞】日任Ｇ７主席國，欲推動成員「歡迎」福島核廢水排海

《經濟通通訊社２２日專訊》日本《共同社》引述日本政府人士透露，岸田文雄政府有意在

４月於札幌市召開的七國集團（Ｇ７）氣候能源環境部長會議上，推動與會國對福島核廢水排海

計劃表示「歡迎」。

據報道，岸田政府欲利用擔任主席國機會，力爭在會議成果中，寫入「歡迎具透明度的排海

決策過程」等措辭，並正就此與各國協調。不過，有國家明確反對上述措辭，政府人士認為最終

寫入文件難度較大。（ｊｆ）

