  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2023 14:07

【國際要聞】日任Ｇ７主席國，欲推動成員「歡迎」福島核廢水排海

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本《共同社》引述日本政府人士透露，岸田文雄政府有意在
４月於札幌市召開的七國集團（Ｇ７）氣候能源環境部長會議上，推動與會國對福島核廢水排海
計劃表示「歡迎」。
　　據報道，岸田政府欲利用擔任主席國機會，力爭在會議成果中，寫入「歡迎具透明度的排海
決策過程」等措辭，並正就此與各國協調。不過，有國家明確反對上述措辭，政府人士認為最終
寫入文件難度較大。（ｊｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景　港須忌見步行步
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招　調低印花稅助首置買家
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業　就建立人工智能超算中心作研究
人氣文章財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰　大行力撐股價照插　跌至咩位可買入博反彈？
人氣文章香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長　綜援長生津多派半個月
人氣文章財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：成立虛擬資產發展專責小組　檢視代幣化債券潛力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金