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22/02/2023 15:25

【國際要聞】南韓生育率創歷史新低，去年不到２５萬名嬰兒出生

　　《經濟通通訊社２２日專訊》南韓統計廳周三（２２日）發布的一份報告顯示，南韓婦女去
年生育率較前年下降０﹒０３，為０﹒７８，創下１９７０年開始相關統計以來最低值。
　　去年南韓僅有２４﹒９萬名嬰兒出生，較２００２年減少一半。在經合組織（ＯＥＣＤ）成
員國中，南韓生育率從２０１３年起連續１０年排名墊底。難以兼顧工作和育兒、教育費負擔較
大是造成低生育的主要原因，其他原因包括婚姻登記減少和婚齡推遲。（ｊｆ）

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