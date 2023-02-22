【國際要聞】南韓生育率創歷史新低，去年不到２５萬名嬰兒出生

《經濟通通訊社２２日專訊》南韓統計廳周三（２２日）發布的一份報告顯示，南韓婦女去

年生育率較前年下降０﹒０３，為０﹒７８，創下１９７０年開始相關統計以來最低值。

去年南韓僅有２４﹒９萬名嬰兒出生，較２００２年減少一半。在經合組織（ＯＥＣＤ）成

員國中，南韓生育率從２０１３年起連續１０年排名墊底。難以兼顧工作和育兒、教育費負擔較

大是造成低生育的主要原因，其他原因包括婚姻登記減少和婚齡推遲。（ｊｆ）

