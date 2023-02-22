《政經范局－范強》最接近三次世界大戰的時刻

《政經范局》在俄烏戰爭即將打滿一周年的時刻，烏克蘭總統澤連斯基頻密接受德國、意大

利等歐洲媒體的採訪，總結烏方戰果並爭取更多來自歐洲內部的支持。而在這些採訪中，他被不

約而同地問到了中國向俄羅斯提供軍援的可能。



澤連斯基的回答具有他一貫充滿張力的戲劇性風格，他說：「如果中國向俄羅斯提供武器侵

略烏克蘭，那將有第三次世界大戰的風險」。然而，這充滿「爆炸性」的措詞，卻反過來反證了

以下事實，即根據烏克蘭總統的陳述：一、中國尚未軍援俄羅斯；二、第三次大戰亦尚未爆發。



澤連斯基如是說：「迄今我們沒有（在烏克蘭戰場）發現中國武器。」「我們與中國的關係

一向很好，多年來我們有著密切的經濟關係，不改變這種關係符合所有人的利益。」



＊白宮通知烏克蘭拜登到訪＊



就在澤連斯基忙於接受媒體採訪之際，烏克蘭總統辦公室於上周五（１７日）接到了白宮通

知，美國總統拜登將於３天後的周一（２０日）清晨８點訪問基輔。雖然澤連斯基近日反覆提及

了世界大戰的危險，但拜登的突然來訪，卻啟動了俄烏開戰以來，最為接近三戰爆發的時刻。



最為淺顯的原因，是美國總統即將進入沒有美軍駐防的戰區，如果遭遇俄方導彈襲擊，甚至

是「誤傷」，都必然直接引發美俄的正面軍事衝突。白宮顯然預判到了這種可能，國家安全顧問

沙利文透露，美方在拜登正式出發前數小時，把基輔之行通知了莫斯科。



美國國家安全事務副助理芬納亦透露，白宮、國防部和情報部門為此次出訪，花費了數月時

間精心籌備。而根據烏克蘭總統辦公室的版本，在此期間澤連斯基一直被蒙在鼓裏，直至拜登抵

達基輔前３天。可能嗎？可能，因為白宮保安官員如果稍具理性的話，也絕不會把美國總統的安

危交到一個戰時外國政府的手中。



重點在於，美國總統對於在何時、以何種方底到訪基輔，似乎具有至高無上的決策力。這就

意味著，他實際上不需要烏克蘭提供保安。可以推測，在白宮籌措拜登之行的數個月時間中，美

國支援烏克蘭的防空系統，被默不作聲地安插到關鍵地帶。在他的專列即將駛向基輔之時，美國

的軍用衛星反覆照射目標範圍、各類預警機依次升空、Ｆ－３５?形戰機展開護航。



＊拜登訪基輔盡在掌控中＊



俄羅斯軍方大概率會偵測到美軍的不尋常調動，因此白宮必須通知克里姆林宮，這只是配合

拜登的到訪……為了防範不測事件引發美俄衝突，恐怕現在連俄軍都要打醒十二分精神，全方位

監測基輔上空一舉一動，慎防像去年底波蘭那次，忽然不知從甚麼地方冒出來一枚貌似俄羅斯的

Ｓ３００防空導彈……



既便如此，拜登的突訪仍舊是一步險棋。假如我們溫故知新，就應記得１９１４年６月２８

日，奧匈帝國皇太子費迪南大公夫婦被塞爾維亞民族主義者的刺殺。雖然此前歐洲列強早已摩拳

擦掌，但一次世界大戰卻是被意料之外的刺殺事件引燃。



拜登對基輔的訪問，以短短５小時的快閃形式結束，一切可控可管，沙利文功不可抹。但就

在拜登轉抵波蘭之時，輪到普京走出他的一步險棋：在周二（２１日）向國會發表的國情咨文演

講中，他宣布俄羅斯暫停履行《新削減戰略武器條約》。言罷台下國會議員、俄軍戰鬥英雄代表

掌聲雷動。



＊戰鬥民族不怕核戰洗禮？＊



狹路相逢勇者勝，戰鬥民族怎會害怕核戰的洗禮？但細聽普京設下的「圍欄」，他說，俄羅

斯並非退出條約，只是暫停。而且他強調，如美方試驗核武器，俄方才會採取同樣行動。可是，

西方的文宣戲子們哪管你那麼多，只管張開口向忙於罷工爭取薪酬的公眾狂叫：「普京要核試爆

了！」



拜登的訪問基輔，一切都在白宮掌握之中；而普京的暫停核控條約，也一切都在克宮掌握之

中。大國搏弈，各取所需，夾在中間的是棋盤上流血的烏克蘭族主義分子，和害怕美國退卻的東

歐、北歐反俄力量，他們可管可控？



北京就是在此背景下，即將於俄烏戰爭一周年之際，提出「政治解決烏克蘭危機的中國立場

」。在中美爆發氣球風波後，兩國外交角力進入更為白熱化階段，中國最高層級外交官員兵分二

路，新任外長秦剛在北京會見新加坡外長維文後，隨即訪問印尼。



＊王毅擔任信使穿梭歐俄＊



而新任中央外辦主任王毅亦展開他任內首次重要外訪，依次赴法國、意大利、德國、匈牙利

，展開最高層級接觸。他還在慕尼黑年度安全會議上，與烏克蘭外長庫列巴分享了北京方案的關

鍵內容。最後，他來到了莫斯科……



先不說北京方案的內容是甚麼，王毅此次穿越歐洲，顯然是在擔任信使的工作，為歐俄之間

架設溝通橋樑。這應該是去年底中歐之間一系列高層外交互動的後續發展，面對北約與俄羅斯相

持不下的狀況，中方的外交及安全舉措恐怕也離不開現實考量。



方案內容可能包括：一、推動歐洲爭端歐洲內部解決；二、避免戰爭因核對峙、核設施遇襲

或生化襲擊的事件而升級、擴大；三、重啟《中歐全面投資協定》及推動一帶一路合作，參與包

括烏克蘭在內的戰後歐洲經濟重建等等。在字面之外，也許最為重要的訊息是，歐洲的長遠和平

有賴歐洲國家自身的覺醒。就算是不醒，也不要隨便拿世界大戰說事。

《經濟通通訊社評論員 范強》

