《台股攻略－黃振宇》台股今日下跌１４４點，收１５４１８點

《台股攻略》地緣政治緊張局勢升溫，加上美國加息疑慮再起，美股四大指數周二（２１日

）重挫。台股受拖累今日（２２日）低開後一路下滑，一度大跌超過２００點，終場收

１５４１８﹒７７點，跌１４４﹒２３點，成交金額為２３９０﹒０５億元（新台幣．下同）。

觀察主要電子股表現，權王台積電領跌，收５０７元，跌１﹒７４％；蘋果光學鏡頭供應商

大立光亦下挫，收最低２２１０元，跌２﹒２１％；鴻海董事長劉揚偉２１日啟程前往鄭州廠視

察廠務，穩定供應鏈，今日股價收１０２元，下挫０﹒４９％。聯發科亦跌１﹒６６％，收

７１３元；其他指標股如聯電、台達電、國巨、南亞科、欣興及矽力－ＫＹ等下挫１至３％，賣

壓偏重，不過，瑞昱、研華及華碩等力守盤上。金融股早盤賣壓亦不小，但在低位有買盤吸納，

部分個股由跌轉升，第一金收升近１％，兆豐金、玉山金及華南金等均收升，富邦金跌幅亦縮小

。電信三雄今日成為資金避風港，遠傳勁揚超過１﹒６％，中華電及台灣大亦表現不俗。貨櫃三

雄高配息題材拉抬近日股價走高，今日回檔，長榮、陽明及萬海終場分別下挫１﹒６１％、

０﹒３２％及１﹒０３％。受地緣政治局勢升溫影響，國防及航太概念股表現出色，雷虎漲停，

拓凱、精剛及宇瞻升幅均超過２％，事欣科、榮剛及漢翔表現亦不俗。

市場有分析師指出，美公債殖利率創今年新高，壓抑科技股表現，預期隨著美國加息疑慮及

地緣政治緊張局勢等負面因素影響降溫，加上停止貶值，資金回流，才有利台股表現。



《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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