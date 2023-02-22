《窩輪豪情－梁業豪》（ｂ）浪中只宜超短線伺機小注分批持牛證

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控

（００００５）、中銀香港（０２３８８）與恒生銀行（０００１１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選京東集團（０９６１８）、阿里巴巴（０９９８８）與騰訊（００７００）。

昨天（２１日）恒生指數曾低見２０５０３，再有一大批恒指牛證被強制性收回。自去年

１０月３１日低位１４５９７起的升浪明顯已告一段落，現正進行短期調整，形態上多屬「之字

形」。換言之，港股的中期升勢已經停頓，中線投資者應於（ｃ）浪，即整個短期調整浪完結後

，才入市加注持貨。至於上周入市補回早前偷步趁高沽出走位的現貨，則屬另一回事。即使是短

線投機造好，目前亦屬不宜。試想假設（ａ）浪已經完結，（ｂ）浪亦多只反彈其跌幅的

０﹒３８２倍、０﹒５倍或０﹒６１８倍，只宜超短線持有指數牛證圖利吧。而且，我們必須耐

心捕捉入市良機，分注投入。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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