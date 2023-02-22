【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾２０倍神話未幻滅？

《經濟通通訊社２２日余穎恒專訊》新東方在綫（０１７９７）可謂去年下半年的「奇蹟股

」，一度因為教育雙減政策而遭受沽壓，股價曾跌至個位數，不料在瀕死邊緣出現轉機，開拓直

播帶貨業務，帶動股價「火箭式」大爆發。雖則成功轉型，但新東方在綫２０２３年能否再現爆

升場面？



＊雙減政策打擊甚大＊



新東方在綫於２０１９年３月在港上市，主要在內地提供線上教育服務，在線教育課程包括

大學教育、Ｋ－１２教育及學前教育。２０１８至２０１９年度，集團營業額增長４１﹒３％至

９﹒１９億元人幣，但業績由盈轉虧，錄得股東應佔虧損３９７７萬元人幣，經營狀況未算理想

。

內地前年實行「雙減」政策，教育股首當其衝，新東方在綫受到極大打擊。公司２０２０至

２０２１年度的營業額上升３１﹒３％至１４﹒１９億元人幣，股東應佔虧損更擴大１﹒２倍至

１６﹒５８億元，在學前教育及大學教育的業務營業額跌幅驚人。股價亦遭到重挫，由前年１月

高位３０﹒０５元跌至８月低位３﹒７１元，累計跌逾８７﹒８％，去年５月１２日更見過

２﹒８４元的上市新低。



＊直播帶貨轉型成功＊



既然教育業務長期低迷，新東方在綫主席俞敏洪決定另闢新路，在直播帶貨中尋求突破。

他先成立直播帶貨平台「東方甄選」，由英文老師用中英文雙語講解產品，用「邊教學邊帶

貨」方式直播，讓觀眾在直播帶貨期間學英語，吸引大量粉絲，幾個月後在社交網絡上爆紅。

之後，他成立「新東方直播間」，以推廣教育產品，包括圖書、智能軟硬件學習設備、和學

習相關的文教用品等，同樣引起極大迴響。



＊中期業績轉虧為盈＊



這次自我轉型令新東方在綫逃出生天。截至２０２２年１１月止６個月，集團持續經營業務

之營業額增長５﹒９倍至２０﹒８億元人幣，業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利５﹒８５億元。

當中，自營產品及直播電商的營業額及毛利分別錄得１７﹒６６億及７﹒５億元，情況已較之前

大為改善。

新東方在綫股價自此與「東方甄選」成立的粉絲數目一樣，突然大爆發。股價在去年６月單

月由３﹒７元升至１８﹒８４元，累積近４﹒１倍升幅。之後股價拾級而上，去年６月至今年１

月期間的８個月，有７個月以升市告終，以６月低位３﹒５８元至１月高位７５﹒５５元計，有

達２０﹒１倍升幅。



＊兩名高層減持股份＊



起死回生的新東方在綫，股價達至前所未見的強勢，集團亦宣布將會由「新東方在綫」直接

改名做「東方甄選」。不過，這段璀璨的煙花綻放後，新東方在綫管理層及股東開始著手減持。

據港交所權益披露資料，今年２月７日，新東方在綫行政總裁孫東旭以５５﹒６１元均價出

售１９３萬股，套現１﹒０７億港元，持股從１﹒５７％降至１﹒３８％。翌日，孫東旭再以

５６﹒９４元均價出售１９３萬股，套現１﹒１億港元，持股從１﹒３７％降至１﹒１８％。此

外，新東方在綫執行董事兼ＣＦＯ尹強於２月９日減持１００萬股公司股份，套現約６１５９萬

元，持股比例減至０﹒４％。

兩名高層在股價高位減持股份，引起市場極大反彈，新東方在綫亦開始回軟，２月２日至２

月７日連跌４日，累計跌逾１４％，２月１３日更裂口下跌１５％，期後走勢都較疲弱。



＊１００天線為最後防線＊



股東毫無徵兆的減持舉動，已引起市場恐慌拋售。另一點值得留意，新東方在綫在去年下半

年爆升期間，市值一度膨脹至６２３億元，遠高於母公司新東方（０９９０１）的６４億美元市

值，市盈率更高達９６倍，以一間只是做直播帶貨的公司而言，估值高得不合理。

更何況，今次升勢某程度上是因為市場對公司業務的憧憬，投機性炒高。近期在直播帶貨方

面再無新突破，更多次傳出當紅主播董宇輝離開東方甄選。面對主播流失、競爭對手增加、業務

缺乏增長動力等潛在風險，疊加高層減持股份的不利因素，新東方在綫股價大幅回調不無道理。

按照目前股價走勢，新東方在綫或會繼續調整，因為自１月３０日裂口下跌１０％後，股價

一直未能收高於１０天線，而目前１０及２０天線繼續向下發展，股價後市不容樂觀。

投資者短期宜留意股價能否守得住１００天線，事關股價自去年６月爆升以來，從未試過失

守１００天線，該移動平均線目前亦處於去年１２月９日的上升浪頂位。此位一旦失守，股價或

會進一步跌至３７元水平，持貨者屆時應盡快離場。

