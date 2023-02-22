《談國論企－黎偉成》中國須嚴備美帝惡意挑釁新冷戰

《談國論企》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅２０２３年在２月

２０日剛抵俄羅斯首都莫斯科，卻見美國總統拜登同日突赴烏克蘭，不僅作出相當嚴重的政治挑

釁，更響起美國對中、俄的新冷戰哀號。中國很有必須十分嚴厲、強力對拜登有意推手惡弄的全

面「冷戰」，作好「戰備」；特別是拜登推手的俄烏之爭難止，世界各國要以歷史而現今、真理

與實情之需，團結起來，狠狠反擊美帝國霸權主義者。



＊要加緊團結世界各方反美帝絕霸劣行＊



我於２０２１年初便直指拜登是為「陰毒王」，所判甚是，乃因：拜廝就任不久對中國國家

主席習近平初作之「四不一無意」，到如今已夸夸增至之「五不四無意」「承諾」，沒有稍一「

履行」，近更變本加厲的反其「言」，在「四不」中之所謂「不搞新冷戰」，由「冷」轉熱，甚

至明目張膽為「冷戰」而「冷戰」，是為中國必須嚴厲、和毫不留情狠狠對挑起冷戰的拜登作出

史無前例的反擊。

最是重要的，為（一）在現階段還可以考慮：恥笑、反擊和制裁以拜登和美國國務卿布林肯

為首的美帝霸權、冷戰者，特別是使惡魔之惡思劣行完完全全暴露於世人面前。尤其是拜廝只是

偷偷摸摸地往烏克蘭基輔，不作任何「正式」甚至「國事」訪問，更是在逗留幾個小時便匆匆而

回。唉呀，美國不是一個超級大國嗎？美國不是在軍事力量上屢屢「耀武揚威」嗎？美國不是可

以霸道地嚇怕全世界嗎？拜登此訪之烏，任何人甚至國家都可以明或暗的攻奸拜廝。

笑還笑，拜登之暗訪烏克蘭，所部署的「後續」，就絕對不可稍一忽視，因拜廝要（二）部

署和加強對中、俄等國之「冷戰」，肯定是拜登劣廝要爭取連任的其中十分重要的「新部署」，

並會力促布林肯等「跟拜」，很急、很快、很全面和很不會留任何「情面」的處處挑釁，特別是

在（１）軍事上的挑釁。君不見，美國佬延線不絕的加密在以軍事演練，對中國進行挑戰的同時

，更在被通知「犯境」美國之來自中國飛艇只是民用的氣象飛艇，卻還是被美方用昂貴的戰機射

之以導彈「解決」之，「豪氣」得很的同時，更顯漸步經濟衰退之境的美國虛弱無力。

此為王毅於２０２３年在２月１８日出席慕尼黑安全會議，發表主旨講話後答問時明確地指

出美方悍然出動戰機對用導彈擊落來自中國一艘毫無威脅的發艇，這種行為匪夷所思，近乎歇斯

底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提

出強烈抗議。王毅在同一日與美國國務卿布林肯作非正式會面時警告再炒作此事會奉陪到底！予

人以驚，乃拜登不問情、不問理、不問法，「我」自獨行烏克蘭，絕絕對對的翻面，中國還要對

美帝客客氣氣嗎？由是中國絕對不用對背信棄義的「陰毒王」拜登，作出任何的妥協，否則，稍

作「軟弱」以對，就肯定受拜登長期帝霸之毒損害。



＊對烏克蘭招手言義可反制美霸挑戰挑釁＊



特別是在（三）中國要堅持和加大對俄羅斯、朝鮮、伊朗等友好國家，加強加密團結，反美

霸權主義者，是為最重要政策和工作。此因拜廝居然赴烏而「制」王毅赴俄羅斯，所作的重大政

治對等錯誤。此因拜登居然以一國之總統，對他國即中國外交要員突然作出的「反制」？不對等

，不對稱。拜廝對華之恐，彰彰明甚，甚至有點瘋了。

但最大的問題在於（四）「烏戰」。我於此戰伊始便十分直截了當地指出，拜廝推手此戰，

無疑是要打擊俄羅斯及俄國總統普京，更大問題是要「滅俄」之後，就是劍指中國，以拜登為主

的美國佬就是要打壓、滅絕不斷以和平崛起方式而漸「逼」美的「不是」進步台進逼，要打仗，

打低中、俄，可以嗎？

要對拜廝之劣反而為之的是，可以直接對烏克蘭招手，王毅已為之。

拜登「降格」之偷偷竊烏，示虛亦弱！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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