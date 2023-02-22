  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2023 09:27

《異動股》滙控高開逾５％為開市最大升幅藍籌，ＡＤＲ溢價逾６％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙控（００００５）現價升５﹒５６％報６０﹒８元，事隔近
三年半以來再度重上６０元大關，該股成交約４２７萬股，涉資２﹒６０億元。
　　滙控昨日公布業績後出現獲利盤，午後難敵沽壓收跌逾２％。但隔晚滙控ＡＤＲ較港股高
６﹒３３％，折合約６１﹒２５港元，今早開市即將突破６０元。
　　多間大行績後上調滙控目標價，下表列部分大行對滙控最新評級：
　
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　
　　　高盛　　　７０﹒００→７５﹒００　　維持買入　
　　　巴克萊　　７３﹒７８→７４﹒２０　維持增加權重
　　　富瑞　　　７２﹒８３→７３﹒２５　　維持買入　
　　　大摩　　　５９﹒８０→６４﹒４０　維持增加權重
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　現時，恒生指數報２０５１２，跌１７點或跌０﹒０８％，主板成交１９﹒３５億元。國企
指數報６８７９，跌４５點或跌０﹒６６％。恒生科技指數報４１１６，跌４１點或跌
１﹒００％。
　　即月期指新報２０５２３，跌２３點，高水１１點。即月國指期貨報６８８２，跌４４點，
高水２點。即月科指期貨新報４１１７，跌４６點，高水１１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滙控（００００５）　　　　　　６０﹒８０元　升５﹒５６％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２９﹒２０元　升０﹒７８％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２７﹒２５元　升１﹒３０％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　７２﹒０５元　升１﹒５５％
　　東亞（０００２３）　　　　　　１１﹒０８元　升０﹒１８％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　６﹒７０元　　　　無升跌
　　建行（００９３９）　　　　　　　５﹒０２元　升０﹒６０％
　　招行（０３９６８）　　　　　　４５﹒６５元　升０﹒３３％
　　工行（０１３９８）　　　　　　　４﹒０６元　升０﹒７４％
　　中行（０３９８８）　　　　　　　２﹒９５元　　　　無升跌
　　農行（０１２８８）　　　　　　　２﹒７９元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning22/02/2023
熊麗萍：京東減價戰勝算不大　惟料股價再跌空間有限
人氣文章財經熱話22/02/2023
【虛幣世界】比特幣現黃金交叉，料短期看漲
人氣文章中國故事21/02/2023
《神州經脈》二中全會周日開　內房啟私募投資試點　滬指返三千三
人氣文章財經熱話21/02/2023
匯控業績勝預期兼將復派季息　股價仍跌應如何部署？
人氣文章FOCUS21/02/2023
【FOCUS】北京促談俄烏　力避地緣零和
人氣文章專訪21/02/2023
【專訪】陶冬：日本貨幣政策要變天了！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金