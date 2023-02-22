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22/02/2023 14:30

【外圍經濟】日本央行前官員認為央行會循序漸進加息

　　《經濟通通訊社２２日專訊》日本央行貨幣政策委員會前委員櫻井誠表示，央行可能會採取
循序漸進的加息方式，不會太過注重減少寬鬆貨幣政策的副作用。
　　他表示，央行在３月份不大可能加息，只會在之後通過仔細評估基礎經濟和通脹，逐步加息
。他預測，在植田和男的第一次政策會議上，不大可能出現重大的政策轉變。
　　櫻井誠亦指出，在確認薪酬增長和通脹之間存在良性循環之後，新行長最快可能會在今年年
中加息。（ｒｃ）

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