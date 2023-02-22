《經濟通通訊社２２日專訊》知情人士透露，蜆殼正與美國投資銀行Ｌａｚａｒｄ Ｌｔｄ
合作，評估各種選擇，包括出售其歐洲零售天然氣及電力業務。
蜆殼的代表拒絕就與Ｌａｚａｒｄ的合作發表評論，但指出蜆殼曾在１月份宣布對其在英國
、荷蘭和德國的家庭能源零售業務進行戰略審查，並會在適當的時候提供審查結果，但可能需要
幾個月的時間。
Ｌａｚａｒｄ的代表拒絕置評。（ｒｃ）
22/02/2023 11:11
【外圍經濟】蜆殼或出售歐洲零售天然氣及電力業務
《經濟通通訊社２２日專訊》知情人士透露，蜆殼正與美國投資銀行Ｌａｚａｒｄ Ｌｔｄ
合作，評估各種選擇，包括出售其歐洲零售天然氣及電力業務。
蜆殼的代表拒絕就與Ｌａｚａｒｄ的合作發表評論，但指出蜆殼曾在１月份宣布對其在英國
、荷蘭和德國的家庭能源零售業務進行戰略審查，並會在適當的時候提供審查結果，但可能需要
幾個月的時間。
Ｌａｚａｒｄ的代表拒絕置評。（ｒｃ）
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