【外圍經濟】蜆殼或出售歐洲零售天然氣及電力業務

《經濟通通訊社２２日專訊》知情人士透露，蜆殼正與美國投資銀行Ｌａｚａｒｄ Ｌｔｄ

合作，評估各種選擇，包括出售其歐洲零售天然氣及電力業務。

蜆殼的代表拒絕就與Ｌａｚａｒｄ的合作發表評論，但指出蜆殼曾在１月份宣布對其在英國

、荷蘭和德國的家庭能源零售業務進行戰略審查，並會在適當的時候提供審查結果，但可能需要

幾個月的時間。

Ｌａｚａｒｄ的代表拒絕置評。（ｒｃ）

