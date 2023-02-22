【外圍經濟】老虎環球前合伙人Ｅｄｗａｒｄ自立門戶，最快３月推

《經濟通通訊社２２日專訊》老虎環球管理前合伙人Ｅｄｗａｒｄ Ｌｅｉ正推出一隻新的
對沖基金。
知情人士表示，Ｌｅｉ已開始就其公司Ａｓｔｒｏｌｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ與
潛在投資者進行商討。基金預計最早將於３月推出，重點在全球股票，包括中國、北美及亞洲（
包括日本）。
Ｌｅｉ於２０１３年加入老虎環球管理，去年離職，在老虎環球管理期間進行中國和全球其
他地區的上市和非上市投資。（ｒｃ）
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