【預算前瞻】消息：政府再派五千元消費券，分兩期發放首期三千元

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波將於今早１１時公布新一份財政預算案。市

民最關心政府會否繼續派發電子消費券。消息透露，政府將派發５０００元消費券，金額較去年

的１萬元少一半，會分兩期發放；首期３０００元消費券，預期４月發放。（ｃｌ）





