《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司陳茂波今早１１時將於立法會發表新一屆政府的首份
《財政預算案》。他今早在社交媒體發文稱，今日公布的《財政預算案》，也是香港擺脫疫情困
擾後的首份預算案，希望能在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前，全力拼經濟，盡力惠民生
。（ｃｌ）
22/02/2023 10:31
【預算前瞻】陳茂波：冀在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前
《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司陳茂波今早１１時將於立法會發表新一屆政府的首份
《財政預算案》。他今早在社交媒體發文稱，今日公布的《財政預算案》，也是香港擺脫疫情困
擾後的首份預算案，希望能在復蘇初段鞏固信心，創造條件加速向前，全力拼經濟，盡力惠民生
。（ｃｌ）
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