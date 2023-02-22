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22/02/2023 14:06

【大國博弈】貿促會：美國「惡名市場」名單是對中國企業惡意抹黑

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國貿促會新聞發言人表示，美國單方面
發布所謂的「惡名市場」名單，將一些中國市場和企業列入名單，是對中國企業進行惡意抹黑，
未經調查核實，主觀色彩濃厚，證據支撐不足，評判標準模糊，措辭模稜兩可，是非常不專業、
不負責任的做法。中國貿促會、中國國際商會對此表示堅決反對。
　　發言人指出，近年來，中國知識產權保護制度不斷完善、體系逐步健全，知識產權國際合作
持續深化，全社會尊重和保護知識產權意識明顯提升，企業的行業自律也在不斷提升。實踐中，
一批電商平台推出一系列服務工具，在開店、商品發布、營銷活動、消費者反饋等方面為權利所
有人提供全流程全方位的知識產權保護，所取得的成效也是有目共睹。
　　今年１月３１日，美國貿易代表辦公室發布２０２２年「惡名市場」名單，點名中國、越南
、印度、菲律賓在內的１８國３３個實體市場與３９個網路市場，指它們參與或促成大量商標假
冒或盜版行為。其中微信、百度網盤、阿里巴巴、拼多多和淘寶等７個實體市場列入其中，並稱
微信是中國最大假貨平台之一，並聲稱要打擊這些有害市場做法。
　
＊９８％的受訪外業和外商協會對中國發展前景有信心＊
　
　　貿促會新聞發言人又表示，近日中國貿促會對３９０多家外資企業和外國商協會進行調研，
結果顯示，９８﹒２％的受訪外資企業和外國商協會對今年中國經濟發展前景抱有信心。受訪外
資企業認為，在華布局優先考慮的投資方向依次是：新型工業化、綠色低碳產業、健康中國建設
、數字中國建設、鄉村振興、重大文化產業項目、金融服務等。　
　　下一步，將加強外商投資促進服務，強化重點外資企業和項目跟蹤服務，推動外資項目落地
建設。持續推動優化營商環境，支持地方利用重大展會論壇招商引資，引導外資更多投向先進製
造、節能環保、數字經濟、研發等領域。
　

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