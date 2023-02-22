【預算案】陳茂波：消費券金額減半，需平衡經濟復甦及財政負擔

《經濟通通訊社２２日專訊》政府新一份《財政預算案》宣布再派消費券５０００元，分兩
期發放，但金額較去年減半。財政司司長陳茂波於記者會表示，對於是否派發消費券考慮已久，
政策初心是希望市民多花錢，撐起經濟，由於今年赤字高企，要平衡政府財政負擔及鞏固經濟復
甦，故最後決定派發金額為５０００元。（ｈｐ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
|FOCUS22/02/2023
【FOCUS】預算案拓新願景 港須忌見步行步
|財經熱話22/02/2023
【預算案】不撤樓市辣招 調低印花稅助首置買家
|財經熱話22/02/2023
【預算案】陳茂波：推動AI產業 就建立人工智能超算中心作研究
|財經熱話22/02/2023
京東打百億補貼戰 大行力撐股價照插 跌至咩位可買入博反彈？
|香港要聞22/02/2023
【預算案】交通補貼加碼延長 綜援長生津多派半個月
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰