【預算案】陳茂波：消費券金額減半，需平衡經濟復甦及財政負擔

《經濟通通訊社２２日專訊》政府新一份《財政預算案》宣布再派消費券５０００元，分兩

期發放，但金額較去年減半。財政司司長陳茂波於記者會表示，對於是否派發消費券考慮已久，

政策初心是希望市民多花錢，撐起經濟，由於今年赤字高企，要平衡政府財政負擔及鞏固經濟復

甦，故最後決定派發金額為５０００元。（ｈｐ）

