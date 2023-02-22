【企業盈警】ＨＳＳＰ　ＩＮＴＬ料中期虧損不多於１２００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》ＨＳＳＰ ＩＮＴＬ（０３６２６）公布，截至２０２２年

１２月３１日止六個月，預期集團錄得虧損及全面開支總額介乎不多於１２００萬元，而截至

２０２１年１２月３１日止六個月，錄得溢利及全面收益約１４０萬元。預期虧損主要由於收入

及毛利減少；集團非金融資產減值虧損。由於全球經濟前景不明朗及中美地緣政治及經濟持續緊

張，而導致客戶以審慎方式下單。（ｈｐ）

