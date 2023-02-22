【企業盈警】映美控股料去年虧損約３０００至４０００萬人民幣

《經濟通通訊社２２日專訊》映美控股（０２０２８）公布，料截至２０２２年１２月３１
日止年度，錄得 虧損約３０００萬元至４０００萬元（人民幣．下同），相比去年同期虧損
２５１８萬元。虧損增加主因是中國內地年內新冠疫情反覆，及受防控政策的影響，市場零售與
商務活動減少，經濟增長放 緩，令票據打印機與電子發票打印機市場需求明顯減少。（ｈｐ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|香港要聞22/02/2023
【預算迴響】澳洲會計師公會：減糖引資令整體財政保持穩健
|財經熱話22/02/2023
【預算迴響】梁志堅：調整從價印花稅階刺激作用不大 促全面撤辣
|財經熱話22/02/2023
【預算迴響】預算案調低從價印花稅稅階 消費券只派5000元 地產股先升後回消費股升唔起
|中國故事22/02/2023
《神州經脈》傳國企要停用四大會計師 人幣創兩個月低 A場走軟
|財經熱話22/02/2023
【轉出奇跡】新東方在綫去年爆升逾20倍神話未幻滅？
|香港要聞22/02/2023
【預算案】一文看清預算案重點 派五千消費券加煙稅徵額外博彩稅
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰