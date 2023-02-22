【企業盈警】映美控股料去年虧損約３０００至４０００萬人民幣

《經濟通通訊社２２日專訊》映美控股（０２０２８）公布，料截至２０２２年１２月３１

日止年度，錄得 虧損約３０００萬元至４０００萬元（人民幣．下同），相比去年同期虧損

２５１８萬元。虧損增加主因是中國內地年內新冠疫情反覆，及受防控政策的影響，市場零售與

商務活動減少，經濟增長放 緩，令票據打印機與電子發票打印機市場需求明顯減少。（ｈｐ）

