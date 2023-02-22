【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３２億元，買恒生國企沽港交所

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開１７點，報２０５１２點。最高升９１點報

２０６２０點，最低跌１８４點報２０３４４點。恒指收報２０４２３點，跌１０５點或

０﹒５１％。

北水全日淨流入７﹒３２億元，增加５５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企

業（０２８２８）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是香港

交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１１４６﹒０７億元增加３﹒１％。其中港股通成交２９６﹒４億元，佔總成交

２５﹒９％。



＊港交所致力發揮關鍵作用＊



港交所主席史美倫表示，歡迎新一份《財政預算案》中，提出多項進一步提升香港作為國際

金融中心地位的舉措，為繼續推廣香港市場的獨特優勢及作為東西方超級聯繫人的角色奠下重要

基礎。期待繼續與特區政府和各持份者合作，進一步增強香港市場的韌性和活力。

港交所行政總裁歐冠昇說，集團致力發揮關鍵作用，支持政府進一步發展香港金融市場的計

劃。會通過實施一系列已宣布和計劃中的戰略舉措，持續提升上市機制、發展市場基礎設施並豐

富產品種類，以建設面向未來的領先市場，會專注推動市場和業務的長期繁榮發展，並繼續支持

客戶和社區。

恒生中國企業跌１﹒３７％報６９﹒０４元，北水淨買入３﹒１億元；長城汽車升

１﹒８６％報１２﹒０６元，北水淨買入１﹒７億元；快手跌２﹒５５％報５５﹒５元，北水淨

買入１﹒７億元。

香港交易所跌０﹒６１％報３２７﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元；中國移動跌０﹒９３％

報５８﹒３５元，北水淨賣出１﹒５億元；騰訊控股跌１﹒６％報３５６元，北水淨賣出１﹒４

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） ３﹒０７

長城汽車 （０２３３３） １﹒７１

快手 （０１０２４） １﹒６７

中國神華 （０１０８８） ０﹒４３

新東方在綫 （０１７９７） ０﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －１﹒６８

中國移動 （００９４１） －１﹒５４

騰訊控股 （００７００） －１﹒３８

小米集團 （０１８１０） －１﹒１９

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒０３

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