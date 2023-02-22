《美元走勢－羅明立》非美貨幣仍受壓，澳元加元短線有下行壓力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６５ １３４﹒９７ １３４﹒５５

歐元╱美元 １﹒０６５７ １﹒０６６４ １﹒０６４７

英鎊╱美元 １﹒２１１４ １﹒２１２９ １﹒２０９８

美元╱瑞郎 ０﹒９２６２ ０﹒９２７１ ０﹒９２５３

美元╱港元 ７﹒８４４０ ７﹒８４５４ ７﹒８４１２

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《美元走勢》本周二（２１日）歐洲及美國分別公布２月Ｍａｒｋｉｔ ＰＭＩ數據，歐元

區、德法的製造業ＰＭＩ都出現下跌，而且處於收縮水平，只是靠服務業ＰＭＩ表現理想，令綜

合ＰＭＩ重上５０以上。美國情況亦類似，較好的是製造業ＰＭＩ有所回升且好過預期。至於英

國的ＰＭＩ數據最為強勁，服務業及製造業ＰＭＩ都好於預期，英鎊表現最佳。

加拿大１月ＣＰＩ按年增長由６﹒３％放慢至５﹒９％，核心數據增長亦放慢至４﹒９％，

通脹低於預期將支持加拿大央行繼續暫停加息，不利加元表現，美元兌加元升至１﹒３５５０水

平。澳洲央行公布上次會議紀錄顯示官員們曾經討論加息０﹒５％，但當地第四季工資增長數據

慢於預期，通脹壓力有機會略為減低，相信央行會維持溫和加息。紐西蘭央行今日（２２日）議

息後決定加息０﹒５％，重申通脹壓力並維持利率峰值達到５﹒５％的預期；同時第二季經濟將

出現衰退。美元處於強勢下，非美貨幣仍然受壓，特別是貨幣政策預期較溫和的澳元及加元，短

線有下行壓力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０６２５ １﹒０７００ １﹒０５８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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