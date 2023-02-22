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22/02/2023 12:28

【預算案】陳茂波：未來５年提供可建不少於７﹒２萬伙私營房屋

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，未來５年，
政府會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於７﹒２萬個私營房屋單位的土地
，規模較上一個５年期增加近一倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外
四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，還未計入市區重建局及其他私人發展項
目的供應。（ｈｐ）

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