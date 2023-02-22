【預算案】陳茂波：向馬會徵收每年２４億元額外足球博彩稅

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，自２０２３

╱２４年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年２４億元的「額外足球博彩稅」，為期

５年，而原有博彩稅稅率不變。安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會

亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。



＊對大型跨國企業實施全球最低實際稅率，每年稅收１５０億＊



他又表示，經濟合作與發展組織於２０２１年１０月公布應對侵蝕稅基及轉移利潤的國際稅

務改革方案（有關方案簡稱ＢＥＰＳ ２﹒０），引入全球最低實際稅率１５％以涵蓋營業額至

少達７﹒５億歐元的大型跨國企業集團。香港將會根據國際共識落實全球最低實際稅率，以保障

徵稅權和維持稅務競爭力。政府一直就此與業界保持緊密溝通，亦密切留意其他稅務管轄區的實

施計劃。

他續指，香港計劃由２０２５年起對這些大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，以及落

實本地最低補足稅，估計屆時每年可為政府帶來約１５０億元稅收。會進行諮詢，讓跨國企業集

團盡早作出準備。（ｈｐ）

