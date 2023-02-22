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22/02/2023 13:00

【預算案】陳茂波：向馬會徵收每年２４億元額外足球博彩稅

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，自２０２３
╱２４年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年２４億元的「額外足球博彩稅」，為期
５年，而原有博彩稅稅率不變。安排已充分考慮本港博彩事業面對的外部激烈競爭，香港賽馬會
亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。
　
＊對大型跨國企業實施全球最低實際稅率，每年稅收１５０億＊　
　
　　他又表示，經濟合作與發展組織於２０２１年１０月公布應對侵蝕稅基及轉移利潤的國際稅
務改革方案（有關方案簡稱ＢＥＰＳ　２﹒０），引入全球最低實際稅率１５％以涵蓋營業額至
少達７﹒５億歐元的大型跨國企業集團。香港將會根據國際共識落實全球最低實際稅率，以保障
徵稅權和維持稅務競爭力。政府一直就此與業界保持緊密溝通，亦密切留意其他稅務管轄區的實
施計劃。
　　他續指，香港計劃由２０２５年起對這些大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，以及落
實本地最低補足稅，估計屆時每年可為政府帶來約１５０億元稅收。會進行諮詢，讓跨國企業集
團盡早作出準備。（ｈｐ）

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