【預算案】陳茂波料下年度赤字５４４億，財政儲備降至７６２９億

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》時表示，連同

２０２３╱２４年度政府債券發行額約６５０億元，年度赤字預計為５４４億元，財政儲備亦將

下降至７６２９億元，相等於十二個月政府開支。

他提到，自２０２３╱２４年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年２４億元的「

額外足球博彩稅」，為期５年，而原有博彩稅稅率不變。安排已充分考慮本港博彩事業面對的外

部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。

他指出，於２０２４╱２５年度就住宅物業引入累進差餉制度，新制度除體現「能者多付」

的原則外，亦可每年增加政府收入約７﹒６億元。

他提及，計及上述新增收入，２０２３╱２４年度的總收入預計為６４２４億元。其中入息

及利得稅預計為２６３７億元，較上年度修訂預算上升６﹒４％。以來年的賣地計劃和土地供應

目標為依據，地價收入預計為８５０億元，較上年度修訂預算上升約２０％。印花稅收入預計為

８５０億元，較上年度修訂預算上升２７％，連同２０２３╱２４年度政府債券發行額約６５０

億元，年度赤字預計為５４４億元，財政儲備亦將下降至７６２９億元，相等於十二個月政府開

支。（ｂｎ）



