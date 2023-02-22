【預算案】陳茂波料下年度赤字５４４億，財政儲備降至７６２９億

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》時表示，連同
２０２３╱２４年度政府債券發行額約６５０億元，年度赤字預計為５４４億元，財政儲備亦將
下降至７６２９億元，相等於十二個月政府開支。
他提到，自２０２３╱２４年度起在《博彩稅條例》下向香港賽馬會徵收每年２４億元的「
額外足球博彩稅」，為期５年，而原有博彩稅稅率不變。安排已充分考慮本港博彩事業面對的外
部激烈競爭，香港賽馬會亦承諾不會減少其對本地慈善事業的承擔。
他指出，於２０２４╱２５年度就住宅物業引入累進差餉制度，新制度除體現「能者多付」
的原則外，亦可每年增加政府收入約７﹒６億元。
他提及，計及上述新增收入，２０２３╱２４年度的總收入預計為６４２４億元。其中入息
及利得稅預計為２６３７億元，較上年度修訂預算上升６﹒４％。以來年的賣地計劃和土地供應
目標為依據，地價收入預計為８５０億元，較上年度修訂預算上升約２０％。印花稅收入預計為
８５０億元，較上年度修訂預算上升２７％，連同２０２３╱２４年度政府債券發行額約６５０
億元，年度赤字預計為５４４億元，財政儲備亦將下降至７６２９億元，相等於十二個月政府開
支。（ｂｎ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇