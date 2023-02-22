【預算案】陳茂波：除下年度錄得赤字外，餘下四個年度均可達盈餘

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，預料除了
２０２３╱２４年度錄得赤字外，餘下四個年度均可達致盈餘。預計至２０２８年３月底，財政
儲備為９８３７億元，相當於本地生產總值２５﹒６％，或約１４個月的政府開支。
＊中期財政預測＊
２０２３╱２４年度所採納的實質經濟增長率介乎３﹒５％至５﹒５％，２０２４╱２５至
２０２７╱２８年度則為每年３﹒７％。這期間，政府基本工程開支平均每年會超過１０００億
元，經常開支年度增長則介乎每年３﹒３％至５％不等，政府整體開支佔本地生產總值的比率將
由２０２３╱２４年度約２５％逐漸下降至約２２％。
＊地價收入＊
２０２４╱２５及之後年度主要以過往１５年地價收入佔本地生產總值的平均水平（即本地
生產總值３﹒７％）計算，亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若
。政府收入由２０２３╱２４年度約佔本地生產總值２１％，逐步上升至２３％以上。
非經營帳目則會在２０２３╱２４至２０２６╱２７年度錄得赤字，但在２０２７╱２８年
度可達致盈餘。由於香港屬全開放外向型經濟，易受外圍政治經濟環境影響，政府收入波動幅度
較大，估計經營帳目在２０２３╱２４年度及２０２４╱２５年度將會錄得赤字，其後年度均為
盈餘。上述預測未有計及未來四年政府可能推出的退稅及紓緩措施。（ｈｐ）
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