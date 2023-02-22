【預算案】陳茂波：未來五年是開創新局面關鍵期，對香港充滿信心

《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，近

期多次外訪，亦接待了不少外賓，深刻感受到外界對香港有不少誤解，其中有不少源自對香港偏

頗的報導。畢竟，香港有三年多與外界的往來受到阻礙，很多人都未能親身來港。往後，向外展

示香港新優勢的工作十分重要，而在複雜多變的國際關係中，政府更加需要堅持說出香港實在的

情況，締結更多的友誼。政府會盡全力，也需要社會各界多給一分關注、多出一分力。歷史告訴

我們，任它風高浪急、波濤轉折，香港人往往都能轉危為機，成就更美好的發展。

他指出，在「一國兩制」下，香港的國際面向及定位至為珍貴。即使經歷了不少挑戰，香港

在國際間仍然有很多好朋友、老朋友，願意為香港出謀獻策。國家持續高質量發展、秉持互惠共

贏的雙向開放戰略，加上對香港堅實的支持，讓我們在新的國際格局下，更好開拓新市場，尋找

新伙伴。

他續指，新一屆政府在行政長官領導下，全力以赴、積極實幹，帶來了新氣象、新面貌。就

如習近平主席七一重要講話中所指，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。香港的

未來是機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰。在中華民族偉大復興的新征程上，香港有著獨特而重要

的角色，可以發揮難以替代的作用，他對香港的未來充滿信心。

他提及，香港人從來不怕挑戰。挑戰，催生出更大的創意與能力。過去數十年的香港故事，

就是克服一個又一個的挑戰，攀上一個又一個的高峰。香港的成功故事，一直有著大家每一位，

未來亦需要大家繼續努力，成就彼此。各位市民，直言：「我可以肯定的說，在新時代、新階段

、新征程上的香港，一定會更好！」（ｂｎ）

